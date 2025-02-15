كادينا سير: تشيلسي سيحاول ضم كاسادو من برشلونة

السبت، 15 فبراير 2025 - 14:47

كتب : FilGoal

مارك كاسادو لاعب برشلونة

يبدو إن تشيلسي مازال مصرا على ضم مارك كاسادو لاعب وسط برشلونة في الصيف المقبل.

وحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن تشيلسي حاول ضم مارك كاسادو خلال الصيف الماضي، لكن محاولاته بائت بالفشل.

ورغم ذلك، فإن كادينا سير كشفت بأن تشيلسي سيحاول مجددا ضم كاسادو في الصيف المقبل مقابل 83 مليون جنيه استرليني.

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مارك كاسادو مدد تعاقده مع برشلونة قبل عدة أسابيع حتى عام 2028، لكن هذا لم يمنع اهتمام تشيلسي وبعض الأندية الإنجليزية الأخرى باللاعب.

صاحب الـ21 عاما اكتسب الصفة الدولية شهر نوفمبر الماضي بعدما خاض مباراتين بقميص منتخب إسبانيا الأول.

ويعد كاسادو أحد عناصب برشلونة الأساسية هذا الموسم تحت قيادة هانز فليك، إذ شارك في 30 مباراة بمختلف البطولات. صنع فيهم 6 أهداف.

ويلعب مارك كاسادو كمحور ارتكاز في المقام الأول، أو لاعب وسط مساند، بجانب لعبه من قبل كظهير أيمن في بعض الأحيان.

الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني برشلونة تشيلسي مارك كاسادو
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