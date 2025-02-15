كادينا سير: تشيلسي سيحاول ضم كاسادو من برشلونة

يبدو إن تشيلسي مازال مصرا على ضم مارك كاسادو لاعب وسط برشلونة في الصيف المقبل.

وحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن تشيلسي حاول ضم مارك كاسادو خلال الصيف الماضي، لكن محاولاته بائت بالفشل.

ورغم ذلك، فإن كادينا سير كشفت بأن تشيلسي سيحاول مجددا ضم كاسادو في الصيف المقبل مقابل 83 مليون جنيه استرليني.

مارك كاسادو مدد تعاقده مع برشلونة قبل عدة أسابيع حتى عام 2028، لكن هذا لم يمنع اهتمام تشيلسي وبعض الأندية الإنجليزية الأخرى باللاعب.

صاحب الـ21 عاما اكتسب الصفة الدولية شهر نوفمبر الماضي بعدما خاض مباراتين بقميص منتخب إسبانيا الأول.

ويعد كاسادو أحد عناصب برشلونة الأساسية هذا الموسم تحت قيادة هانز فليك، إذ شارك في 30 مباراة بمختلف البطولات. صنع فيهم 6 أهداف.

ويلعب مارك كاسادو كمحور ارتكاز في المقام الأول، أو لاعب وسط مساند، بجانب لعبه من قبل كظهير أيمن في بعض الأحيان.