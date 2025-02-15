بقيادة ناجي وعاشور لـ الفيديو.. طاقم تحكيم مصري يقود السوبر التونسي
السبت، 15 فبراير 2025 - 14:37
كتب : أحمد الخولي
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم حكام مصري لقيادة مباراة الترجي ضد الملعب التونسي.
ويلعب الترجي أمام الملعب التونسي غدا الأحد ضمن كأس السوبر التونسي.
وأعلن اتحاد الكرة عبر حسابه على فيسبوك تعيين طاقم تحكيم مصرى بقيادة محمود ناجي لإدارة مباراة الترجي والملعب التونسي في السوبر التونسي.
كما يتواجد كل من: محمود أبو الرجال ، أحمد توفيق طلب مساعدان ، ومحمود عاشور حكما للفيديو.
ويعاون الطاقم المصرى كل من التونسى هيثم القصعى حكماً رابعاً والتونسى فيصل البنانى حكم مساعد لتقينة الفيديو.
وكان الاتحاد التونسى لكرة القدم قد طلب من نظيره المصري تعيين الحكام الأربعة لإدارة اللقاء المرتقب.
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