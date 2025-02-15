وكيله: أنتوني فضل بيتيس على أندية إنجليزية وسعودية

السبت، 15 فبراير 2025 - 14:26

كتب : FilGoal

أنتوني - ريال بيتيس

كشف جونيور بيدروسو وكيل أعمال البرازيلي أنتوني عن تفضيل موكله الانتقال لريال بيتيس رغم تلقيه عروضا من أندية إنجليزية وأخرى سعودية.

وانضم أنتوني إلى ريال بيتيس معارا من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال بيدروسو في تصريحات للصحفيين: "أندية إنجليزية وأخرى سعودية أرادته لكن ريال بيتيس كان الحل الأفضل، إنه سعيد جدا هناك".

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وأضاف "لا يوجد خيار شراء وهو يحترم روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد كثيرا. مستقبله في مانشستر يونايتد يظل قصة مفتوحة".

وواصل أنتوني التألق بعد رحيله من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة وسجل هدفا في سيلتا فيجو.

ولا يوجد بند أحقية الشراء لبيتيس.

وقلب سيلتا فيجو النتيجة على منافسه ريال بيتيس وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكان أنتوني قد حصل على جائزة رجل مباراة أتليتيك بلباو في الجولة 22.

ولعب أنتوني إجمالا مع مانشستر يونايتد 96 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويحتل ريال بيتيس المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة.

مانشستر يونايتد ريال بيتيس
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