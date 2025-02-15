بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، انتهاء كافة خلافاته السابقة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن كل الخلافات التي استمرت بينه وبين محمود الخطيب أسطورة الأهلي قد انتهت، وذلك بعدما علم تفاصيل وعكته الصحية الحالية.

مرتضى كتب على فيسبوك ما يلي:

"رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع الكابتن محمود الخطيب وبعد أن أخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى، يختبرنا فيه الله عن قوة إيماننا، ولقد تعرضت من قبل كثيرا لهذه المنحة من الله، أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع الكابتن محمود الخطيب وأدعوا له من قلبي بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية.

وأن يعود إلى أسرتة الصغيرة زوجته المحترمة وبناته وأحفاده سالما، ويعود إلى أسرته الكبيرة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة بعد أن يمن الله عليه بالشفاء".

وكان آخر ظهور لمحمود الخطيب رئيس الأهلي أمس الجمعة في حفل استقبال كأس العالم للأندية، والذي أعلن النادي الأهلي على هامشه، بدء الحفر لبناء استاد النادي الخاص بشكل رسمي.

وفي كلمة الخطيب، كشف صاحب الـ70 عاما عن قراره بالابتعاد عن الصورة لفترة مؤقتة لأسباب صحية.

وقال الخطيب في هذا الصدد "منذ عام 2023 وأنا أعاني من ظروف صحية وطلبت الحصول على إجازة طويلة، لكن وقتها دخل الراحل العامري فاروق في غيبوبة فواصلنا جميعا العمل دون راحة".

وأوضح "قبل 3 أشهر كنت بحاجة للابتعاد عن الضغوط مجددا ولكن واصلت حتى انتهينا من سوق انتقالات يناير والآن الإعلان عن إنشاء استاد الأهلي، ولذلك أستأذنكم في الابتعاد لفترة الآن من أجل إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة".