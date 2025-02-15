في الجول يكشف موقف مصابي الزمالك ضد بتروجت.. فتوح والونش والسعيد وعمر جابر

السبت، 15 فبراير 2025 - 13:48

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك - الجونة

البعض سيكون متاحا، والبعض الآخر سيفتقده الزمالك ضد بتروجيت. هذا هو حال مصابي الفريق.

يكشف لكم FilGoal.com موقف مصابي الزمالك من المشاركة ضد بتروجت.

ويلعب الزمالك ضد بتروجت مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر جابر ظهير أيمن الفريق، وعبد الله السعيد، ومحمود حمدي "الونش" سيكونوا حاضرين في اللقاء بعدما تماثلوا للشفاء من الإصابات التي أبعدتهم عن آخر مباراتين.

من جهة أخرى، سيغيب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق عن المباراة لعدم الجاهزية الطبية.

وسينضم فتوح لقائمة الغيابات، والتي تضم محمد عواد الحارس الأساسي، والوافد الجديد محمود جهاد، والجناح الأيسر مصطفى شلبي للإيقاف.

ويلعب الزمالك مباراة بتروجت مساء الأحد، وعينيه على لقاء القمة ضد الأهلي في الجولة التالية يوم 22 فبراير الجاري، إذ أن نجم الفريق الأول أحمد سيد "زيزو" مهدد بالغياب عن لقاء الأهلي في حالة تحصله على بطاقة صفراء ضد بتروجت.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 26 نقطة، فيما يحل بتروجت العائد حديثا لبطولة الدوري الممتاز في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

الدوري المصري الزمالك بتروجت أحمد فتوح عبد الله السعيد
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