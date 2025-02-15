مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا إلى اتفاق مع الخلود بشأن مستحقات إعارة ديانج

السبت، 15 فبراير 2025 - 13:07

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج - الخلود

توصل الأهلي إلى اتفاق مع الخلود السعودي بشأن المستحقات المتأخرة من صفقة إعارة المالي أليو ديانج.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا في وقت سابق يطالب فيه نادي الخلود السعودي بسداد مستحقات استعارة أليو ديانج. (طالع التفاصيل)

وأوضح الأهلي في ذلك التوقيت انتظاره لرد النادي السعودي تجنبا للدخول في أية نزاعات قضائية.

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وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : "توصلنا إلى اتفاق مع نادي الخلود بشأن مستحقات إعارة أليو ديانج المتأخرة".

وأضاف "النادي السعودي سدد 200 ألف دولار وسيسدد 150 ألف دولار خلال شهر مارس المقبل".

وانتقل ديانج إلى الخلود بداية الموسم الحالي معارا إلى الخلود حتى نهاية الموسم.

صاحب الـ 27 عاما لعب 20 مباراة مع الخلود السعودي وسجل هدفين.

وخاض ديانج الموسم الماضي مع الأهلي 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك الدولي المالي مع الأهلي في 212 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وحصد لاعب الوسط البالغ 26 عاما 15 لقبا متنوعا مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

أليو ديانج الأهلي الخلود السعودي
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