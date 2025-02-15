تقرير: باريس سان جيرمان يخطط لإعادة كوناتي للدوري الفرنسي
السبت، 15 فبراير 2025 - 12:39
كتب : FilGoal
يخطط باريس سان جيرمان لضم الفرنسي إبراهميا كوناتي مدافع ليفربول في الصيف المقبل.
إبراهيما كوناتي
النادي : ليفربول
وبحسب شبكة "ESPN"، فإن باريس سان جيرمان مهتم بمدافع ليفربول إبراهيما كوناتي.
وأوضحت التقارير ذاتها أن كوناتي أبدى استعداده للعودة إلى الدوري الفرنسي.
ويلعب كوناتي في ليفربول منذ صيف 2021 قادما من لايبزيج الألماني.
وخاض كوناتي 116 مباراة مع ليفربول وسجل 5 اهداف وصنع 4 آخرين.
وحصد كوناتي 4 ألقاب مع ليفربول منذ انمامه إليه من لايبزيج.
وبدأ كوناتي صاحب الـ 25 عاما مسيرته في الدوري الفرنسي مع نادي سوشو في يناير 2017.
وبعد 6 أشهر فقط نجح لايبزيج الألماني في ضم المدفع الفرنسي الذي قضى بين صفوفه 4 مواسم وانضم بعدهم إلى الريدز.
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