كوكا: هدفي الأول مع لوهافر كان مهما.. ونحتاج الدعم لمواصلة الانتصارات

وصف أحمد حسن كوكا هدفه في مرمى ليل بالدوري الفرنسي بالمهم باعتباره الهدف الأول الذي يسجله مع ناديه الجديد لوهافر.

وسجل كوكا لأول مرة مع لو هافر وذلك في فوز فريقه على ليل في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 وانتهت بفوز لو هافر بهدفين مقابل هدف.

وقال أحمد حسن كوكا لاعب لوهافر عبر موقع ناديه الرسمي: "نحن نبحث دائما عن الفوز. سعيد بالفوز على ليل وكان من المهم لي أن أسجل هدفي الأول مع الفريق".

وأضاف "كانت لدي فرص للتسجيل في المباريات الماضية أمام ريمس وبريست وأنجيه، ولكني نجحت بالتسجيل ضد ليل، المهاجم دائما يحتاج للمحاولة والعمل بشكل مستمر من أجل التسجيل ومساعدة الفريق".

واختتم تصريحاته "أعلم أن المشجعين هنا رائعين وأتطلع لرؤيتهم في المباراة المقبلة والحصول على دعمهم لمواصلة الانتصارات".

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وأحرز كوكا الهدف الأول في الدقيقة 38 من صناعة عيسى سوماري.

وضاعف سوماري النتيجة في الدقيقة 56.

وقلص تشوبا أكبوم الفارق في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وفاز لو هافر للمرة الأولى في الدوري منذ الجولة 12 ضد نانت بهدفين دون رد.

ويحاول لو هافر الهروب من مركزي الهبوط المباشر في الدوري.

وارتفع رصيد لو هافر للنقطة 17 في المركز الـ17 أي قبل الأخير.

بينما تجمد رصيد ليل عند النقطة 35 في المركز الخامس.