جيسوس: الهلال لا يحتاج للتأثير على الحكام.. ولكن نريد حكاما على مستوى الدوري السعودي

أعرب البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال السعودي عن غضبه الشديد من القرارات التحكيمية بعد تعادل فريقه أمام الرياض.

ويأتي ذلك بعد التعادل مع الرياض بنتيجة 1-1 في الجولة 20 من الدوري السعودي في لقاء أداره الحكم السلفادوري إيفان بارتون.

وقال جورج جيسوس مدرب الهلال السعودي بعد التعادل أمام الرياض في مؤتمر صحفي: "ما الاستراتيجية التي يتبعها رئيس دائرة التحكيم عبر استقطاب حكام من دول كالسلفادور؟ ما الذي يريدونه من جلب حكام من هناك؟ لماذا وصل الحال بالمسؤولين عن الدوري إلى جلب حكام من هذا المستوى، وما المقصود من ذلك؟".

وأضاف " لا أقصد التأثير على الحكام لمصلحتنا، ولا نحتاج إلى ذلك، فقط نريد حكاما على مستوى الدوري السعودي. توجد ركلة جزاء لسافيتش لم يمنحها لنا الحكم، لكن إعاقة مالكوم بالذات واضحة جدا، ولا أعلم لماذا لم يحتسبها".

وأتم "لا يزال باستطاعتنا العودة للمنافسة مع الاتحاد، وهذه المباراة لن تؤثر على مواجهتنا المقبلة معه".

ولأول مرة يتعادل الهلال على ملعبه هذا الموسم في الدوري السعودي إذ فاز في الـ 9 مباريات السابقة محققا العلامة الكاملة.

وفقد الزعيم 7 نقاط في آخر 5 جولات وظل رصيده 48 نقطة في المركز الثاني.

ويمتلك الاتحاد فرصة الابتعاد في الصدارة إذ يتقدم بفارق نقطة عن الأزرق، فيما أًصبح الفارق بين الهلال والنصر صاحب المركز الثالث 4 نقاط فقط.

وظل الرياض سابعا في سلم الترتيب برصيد 29 نقطة لكن مركزه مهدد حال فاز الخليج على التعاون في ختام الجولة.