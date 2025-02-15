موسيالا: بايرن أحد أكبر الأندية في العالم.. وقررت تجديد تعاقدي لهذه الأسباب

عدد جمال موسيالا الأسباب التي دفعته للموافقة على تجديد تعاقده مع بايرن ميونيخ.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ تجديد عقد صانع ألعابه حتى 2030.

جمال موسيالا عبر موقع بايرن ميونيخ الرسمي: "بايرن أحد أكبر الأندية في العالم. لقد اتخذت خطواتي الأولى في كرة القدم الاحترافية هنا وأعتقد أننا نستطيع تحقيق شيء كبير مع هذا النادي في السنوات القادمة لهذا قررت تجديد تعاقدي".

وأضاف "أشعر وكأنني في بيتي سواء في ميونيخ أو في النادي مع جماهيرنا الرائعة. لدينا الكثير من الأشياء التي نريد تحقيقها. أنا متحمس لكل ما هو قادم".

وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب الألماني في صيف عام 2026 قبل تجديده.

ويلعب صاحب الـ 21 عاما في صفوف بايرن منذ 2020 قادما من اكاديمية تشيلسي.

ولعب موسيالا خلال الموسم الحالي مع بايرن 30 مبارة وسجل 15 هدفا وصنع 8 آخرين.

وإجمالا لعب موسيالا 193 مباراة مع بايرن وسجل 58 هدفا وصنع 38 آخرين.