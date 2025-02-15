حازم إمام: أسباب رحيل جروس؟ لا أريد الانتقاص منه ولكن

كشف حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن دور لجنة التخطيط الجديدة.

وقال إمام في تصريحاته لقناة دي إم سي: "دورنا ليس قاصرا فقط على الفريق الأول بل قطاع كرة القدم بالكامل ولدينا اهتمام خاص بقطاع الناشئين".

وأضاف "معنا عمرو الجنايني وهو شخص مختص بالأمور المالية، وحل هذا الملف سيسهل الكثير من الأمور".

وأوضح "لا أعرف الوضع المادي للنادي ويجب أن يتحدث مجلس الإدارة عن هذه الأمور، وهذا ما سيحدد كيفية سير ملفات التجديد".

وواصل "لا أعرف ما إن كان تم التواصل مع أحمد سيد زيزو بشأن تجديد عقده".

وعن سبب رحيل المدرب السابق كريستيان جروس قال: "له كل الاحترام والتقدير. أي شيء سأقوله سيكون انتقاصا منه ولا أحب ذلك".

وتابع "هناك أسباب فنية بالتأكيد أدت لرحيله. ربما نتفق أو نختلف ولكننا رأينا أن الأمور لا تتحسن مع توالي المباريات".

واختتم "مسألة أنه كان يعمل أو لا في التدريبات لا يمكنني الحديث عنها".

وأعلن الزمالك عن تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا للفريق.

وسيكون الظهور الأول لبيسيرو مع الزمالك أمام بتروجت في الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري يوم الأحد المقبل.

وسبق وأن عمل جوزيه بيسيرو في مصر وقت قيادته للأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى منتصف يناير 2016.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته للفريق.

وعقب قيادة الأهلي قاد بيسيرو كل من بورتو وبراجا وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما آخر تجربتين خاضهما بيسيرو كانت مع منتخبي فنزويلا ونيجيريا.

وفي التجربة الأخيرة مع نيجيريا قاد النسور الخضراء في 22 مباراة وحصد وصافة أمم إفريقيا.