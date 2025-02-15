ميدو: هذه حقيقة اقتراب زيزو من الرحيل لـ قطر.. وسنضم بنتايك بشكل دائم

السبت، 15 فبراير 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك حقيقة اقتراب رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق إلى أحد أندية الدوري القطري.

وقال ميدو عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "زيزو أصبح في موقف قوة وأنا على تواصل دائم بوالده، وأثق أننا سنصل لاتفاق لتجديد عقده بما يستحقه".

وأضاف "أرى أن زيزو متأثر بموقف عقده الآن، عليه ألا يسمع لأي شخص".

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وشدد "زيزو زملكاوي حقيقي ورفض من قبل عروض بأضعاف ما يحصل عليه".

وأكد "غير حقيقي أن زيزو اقترب من الانضمام لناد قطري، زيزو أولويته البقاء في الزمالك".

وواصل "والد زيزو جعل نجله في هذه المكانة الكبيرة، ويطلب الرقم الذي يرى أنه يستحقه، والده ليس عقبة أبدا، هو صريح ولذلك من الممكن أن يجد بعض الأشخاص أن التعامل معه صعب، لكن أرى التعامل معه سهل للغاية".

وتابع "الأهلي لديه اليد العليا ضد الزمالك المباراة المقبلة؟ لا، لقاء الأهلي لن يجعلنا أموات إذا خسرنا، هدفنا دائما الفوز، بيسيرو أصر على قيادة الفريق ضد الأهلي لأنه يتحمل المسؤولية".

وواصل "حسام عبد المجيد لديه موسمين ونصف في عقده وتحدثت مع وكيله، حسام عبد المجيد أفضل مدافع مصري في الدوري ويتواجد في النادي منذ أن كان عمره 9 أعوام، وسيتم تعديل عقده وإضافة موسم أو موسمين خلال الفترة المقبلة".

وأكمل "محمد السيد من أفضل لاعبين وسط الملعب، وسيتم تعديل عقده قريبا".

وكشف "محمود بنتايك لاعب كبير للغاية وعندما شاهدته من الملعب المباراة الماضية كان أفضل لاعب في المباراة ويتعامل تحت ضغط الخصم بطريقة رائعة، وسيتم تفعيل بند أحقية الشراء لأنه من أهم الأولويات لنا".

وأنهى حديثه قائلا: "سنبدأ في العمل على تعاقدات الصيف المقبل خلال الفترة المقبلة، وقريبا سيبدأ طبيب نفسي مع الفريق وكذلك خبير تغذية".

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بتروجت في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري الأحد المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

بينما يأتي بتروجت في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

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