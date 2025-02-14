أسامة نبيه: لا أمانع مواجهة نيجيريا قبل البطولة.. وهذه أزمة التوقيت

أبدى أسامة نبيه مدرب منتخب الشباب ثقته في قدرة الفريق على تجاوز المجموعة التي أسفرت عنها قرعة كأس أمم إفريقيا للشباب.

وقال نبيه في تصريحاته لقناة دي إم سي: "هذه مجموعة من مجموعات الزمن الجميل. المنافسة دائما ما تكون شرسة ومن يريد تحقيق الحلم يجب أن يستعد لمواجهة كل الفرق العملاقة في القارة".

وأضاف "لدينا رهان كبير على نوعية اللاعب المصري في مثل هذه المواقف التي يخرج فيها أفضل ما لديه وهذا عن دراسات وخبرات مررنا بها كلاعبين ومدربين".

وكشف "التحضير لكأس أمم إفريقيا للشباب كما هو، وطلبنا مباراتين وديتين مع نيجيريا وننتظر موافقتها على استمرار اللعب بعد وقوعنا معا في المجموعة".

وأوضح "أنا لا أمانع اللعب وديا ضد خصم سأواجهه في البطولة مباشرة، وإلغاء المباراتين سيصعب علينا إيجاد البديل نظرا لضيق التوقيت".

واختتم "لن نعلق شماعات ونثق بقدرتنا على تحقيق شيء كبير لمصر".

أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة بخلاف منتخب مصر كل من نيجيريا والمغرب وجنوب إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

وتم تقسيم 13 منتخبا على 3 مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي بجانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

ويقود منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، أسامة نبيه.

وجاءت مجموعات البطولة كالآتي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - المتأهل بتصفيات المنطقة الوسطى - الكونغو الديمقراطية - غانا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا - مصر - جنوب إفريقيا - المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - زامبيا - كينيا - سيراليون.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى كأس العالم 2025 في تشيلي بالفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، بمشاركة 24 منتخبا.