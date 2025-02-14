ميدو: لا نستمع لآراء اللاعبين في المدرب.. ولهذا السبب لم نضم جناح أفضل من الجفالي

شدد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لنادي الزمالك عدم السماع لآراء اللاعبين بشأن مدرب الفريق وذلك على خلفية إقالة السويسري كريستيان جروس.

وقال ميدو عبر قناة أون تايم سبورتس: "إذا لم نعمل بشكل علمي لتخطيط مستقبل الفريق ستزيد الفجوة بيننا وبين المنافسين".

وأضاف "حققنا 80% من أهدافنا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بالتعاقد مع قلبي دفاع ولاعب وسط وجناح".

وأكمل "وكنا أتممنا الاتفاق مع جناح آخر قوي للغاية، لكن الإدارة عارضت الأمر بسبب وجود كونراد ميشالاك".

وواصل "إذا فسخنا عقد ميشالاك كنا سنتعرض للإيقاف فترتي قيد، وكنا نعرف كيف سيتصرف".

وكشف "الأموال التي كنا سنمحنها لميشالاك انتقصت من ميزانية الانتقالات ولذلك تعاقدنا مع الجفالي لضمان ضم جناح، ولذلك لم نتمم تعاقد الجناح الآخر".

وأكد "فاتح تريم مدرب جالاتا سراي السابق قال إن الجفالي من أهم المواهب التي دربها".

وتابع "الجفالي سيكون مفاجأة الدوري المصري، هو جناح رائع والجزيري والمثلوثي معه دائما لتقديم المساعدة له".

وأردف "لجنة التخطيط هي تمهيد لتأسيس شركة الزمالك وسنحقق ذلك، ولدينا خطة كاملة لإنجاح الأمر ولتضخ الشركة أموالا للزمالك".

وأوضح "لا يوجد أي لاعب في الزمالك له دور في إقالة جروس بما فيهم شيكابالا، والزمالك لا يعتمد على آراء اللاعبين في اتخاذ القرارات بشأن المدير الفني".

وأكمل "شيكابالا انتظم في التدريبات أول أمس، وكان يعاني من إصابة ونزلة برد، لدينا مشكلة أننا لا نملك أجهزة العلاج الطبيعي في النادي، وسندعمهم بهذه الأجهزة قبل نهاية الشهر الجاري، ولذلك تأهيل اللاعبين يحدث خارج الزمالك".

وكشف "أحمد حمدي سيعود للمشاركة مع الزمالك خلال 5 أسابيع".

وواصل "قيمنا جروس خلال التدريبات وتحضيراته للمباريات ورأينا أن الأمر حتمي بالتغيير، وذلك بعد مباراة فاركو".

وأضاف "تحدثت مع بيسيرو في كل التفاصيل مثل كيفية تحضيره للتدريبات قبل المباريات وقررنا تعيينه رفقة مجلس الإدارة بعد الحديث مع 8 مدربين آخرين، أثق في قدرة بيسيرو على تنظيم الفريق".

وأكد "اللاعبون سعداء بعد أول حصة تدريبية تحت قيادة بيسيرو".

وأنهى حديثه قائلا: "عبد الله السعيد قال لي إن بيسيرو من أفضل المدربين الذين دربه في مسيرته، وعلمت من داخل الأهلي أن بيسيرو من أفضل المدربين للفريق في السنوات الأخيرة ويهتم بالتفاصيل كثيرا".

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بتروجت في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري الأحد المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

بينما يأتي بتروجت في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.