مدرب الهلال مهاجما التحكيم: ذهبت إلى السلفادور ولا يوجد لديهم كرة قدم

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 22:59

كتب : FilGoal

جيسوس _ مدرب الهلال

صب جورج جسيوس المدير الفني لـ الهلال غضبه بسبب سوء الأداء التحكيمي خلال مباراة فريقه ضد الرياض.

وتعادل الهلال على ميدانه مع الرياض بنتيجة 1-1 في الجولة 20 من الدوري السعودي في مباراة أدارها السلفادروي إيفان بارتون.

وقال البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "في الشوط الثاني هناك ركلتي جزاء لم تحتسبا وركلة جزاء لمالكوم".

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وأضاف "رئيس دائرة التحكيم، ماهي الإستراتيجية؟ ما هي الأهداف التي تريدها؟ لا تأتي بطاقم تحكيم من دولة لا نعرف هل لديهم كرة قدم!".

وتابع "السلفادور؟ لا أعرف المستوى الذي تريد الوصول إليه، أندية ولاعبين بمستوى عالي جداً، لا أعرف ماهية الأهداف بجلب تحكيم بهذا السوء، مستوى تحكيمي ضعيف جدا".

وواصل "نحتاج أن يكون الحكم على مستوى مباريات الدوري السعودي، مثلاً ركلة جزاء سافيتش قد أعذره، ولكن لا يوجد عذر في ركلة جزاء مالكوم، أعلم أن ركلة الجزاء قد تهدر كما حدث مع نيفيز".

وأتم "حديثي لرئيس الرابطة، أعتقد أن هذه الدول لا تملك كرة قدم، أنا ذهبت إلى السلفادور لا يوجد كرة قدم لديهم، لا يوجد مستوى لإدارة مباراة بالدوري السعودي، وصلتني اتصالات من البرتغال تتسائل عن مستوى الحكم".

ولأول مرة يتعادل الهلال على ملعبه هذا الموسم في الدوري السعودي إذ فاز في الـ 9 مباريات السابقة محققا العلامة الكاملة.

وفقد الزعيم 7 نقاط في آخر 5 جولات وظل رصيده 48 نقطة في المركز الثاني.

ويمتلك الاتحاد فرصة الابتعاد في الصدارة إذ يتقدم بفارق نقطة عن الأزرق، فيما أًصبح الفارق بين الهلال والنصر صاحب المركز الثالث 4 نقاط فقط.

وظل الرياض سابعا في سلم الترتيب برصيد 29 نقطة لكن مركزه مهدد حال فاز الخليج على التعاون في ختام الجولة.

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