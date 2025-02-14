الخطيب يعلن ابتعاده مؤقتا لأسباب صحية.. وبدء العد التنازلي لمباراة افتتاح استاد الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن قراره بالابتعاد عن الصورة لفترة مؤقتة لأسباب صحية.

جاء ذلك على هامش الحفل لاذي شهد الكشف عن تصميم استاد الاهلي الجديد، والذي أقيم في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر.

وقال الخطيب في الحفل: "جميع المجالس السابقة كانت تتمنى أن تتواجد في لحظة مثل هذه وهي الإعلان عن إنشاء استاد الأهلي".

وأضاف "اصطدمنا بمشكلة أن الارتفاعات في أرض الشيخ زايد لا يمكنها تجاوز 6 أمتار، ومؤسسات الدولة شعرت أن لدينا إصرار على تحقيق هذا المشروع الضخم ولذلك ساعدتنا".

وكشف "منذ عام 2023 وأنا أعاني من ظروف صحية وطلبت الحصول على إجازة طويلة، لكن وقتها دخل الراحل العامري فاروق في غيبوبة فواصلنا جميعا دون راحة".

وأوضح "قبل 3 أشهر كنت بحاجة للابتعاد عن الضغوطات مجددا ولكن واصلت حتى انتهينا من سوق انتقالات يناير والآن الإعلان عن إنشاء استاد الأهلي، ولذلك أستأذنكم في الابتعاد لفترة الآن من أجل إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة".

وخلال الحفل تم الإعلان عن إطلاق العد التنازلي لخوض مباراة افتتاح استاد الأهلي الجديد، والتي ستكون بعد 200 أسبوع من الآن، أي قرابة 4 سنوات.

ويتسع الملعب لـ 42 ألف مشجع، وفي الحفلات الموسيقية تصل سعته إلى 57,797 متفرجا.

مدرج الدرجة الثالثة "يسار" يضم 11 ألف مقعدا.

ويتضمن الاستاد مطاعم ومقاهي ومنطقة ترفيهية وموقف سيارات يتسع لآلاف السيارات.

وجاء تصميم الملعب بدون "تراك" ليقترب المشاهدون أكثر من الملعب.

مقصورات الشخصيات الهامة تضم 72 جناحا حصريا، و80 مقصورة فاخرة، و73 جناحا فاخرة.

ويضم الملعب شاشة عملاقة لمتابعة المباريات، ومتاجر رسمية لشراء المنتجات والتذكارات.

وقال محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء: "نعرف أن جمهور الأهلي يريد أن يتسع الاستاد لـ 90 ألف متفرج وطلبنا ذلك بالفعل ولكن على أرض الواقع بشكل تجاري وهندسي المكان بالقرب من المطار وهناك العديد من المشاكل الهندسية التي تمنع ذلك".

في الإطار ذاته قال راسل جيلكريست مدير التصميم في شركة جينسلر المسؤولة عن تصميم الاستاد: "الاستاد يقع على طريق القاهرة- الإسكندرية الرئيسي. والموقع نفسه يواجه بعض القيود بسبب قربه من مسار المطار الجديد".

وأوضح "عادة يكون تصميم المدرج الرئيسي للملعب متماثلا ولكن في حالتنا نظرا لقيود الارتفاع فإن المدرج السفلي متماثل بينما المدرج العلوي غير متماثل. هذا الأمر قاد لتصميم فريد نعتقد أنه سيجعل ملعب الأهلي واحدا من الأكثر تميزا حول العالم".