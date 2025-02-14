يحدث لأول مرة هذا الموسم.. الهلال يفرط في نقطتين أمام الرياض

تعثر الهلال بخسارة نقطتين أمام الرياض بنتيجة 1-1 في الجولة 20 من الدوري السعودي.

ولأول مرة يتعادل الهلال على ملعبه هذا الموسم في الدوري السعودي إذ فاز في الـ 9 مباريات السابقة محققا العلامة الكاملة.

وفقد الزعيم 7 نقاط في آخر 5 جولات وظل رصيده 48 نقطة في المركز الثاني.

ويمتلك الاتحاد فرصة الابتعاد في الصدارة إذ يتقدم بفارق نقطة عن الأزرق، فيما أًصبح الفارق بين الهلال والنصر صاحب المركز الثالث 4 نقاط فقط.

وظل الرياض سابعا في سلم الترتيب برصيد 29 نقطة لكن مركزه مهدد حال فاز الخليج على التعاون في ختام الجولة.

وتقدم الرياض في الشوط الأول عن طريق البوركينابي محمد كوناتي في الدقيقة 45+1 وهو هدف أكدت صحته تقنية الفيديو.

وألغت تقنية الفيديو هدفين للرياض في الدقيقتين 24 و58 ليظل التقدم 1-0 فقط.

ومع مرور ساعة من عمر اللقاء أدرك سالم الدوسري التعادل من صناعة ماركوس ليوناردو.

ولم يستطع الهلال من خطف الفوز أمام أنصاره مفرطا في فرصة التقدم للصدارة ولو بشكل مؤقت.

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