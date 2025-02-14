بيسيرو: أعد جماهير الزمالك بالفوز.. ولاعبو الفريق رائعين

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 22:41

كتب : FilGoal

جوزيه بيسيرو - مران الزمالك

قدم جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد لـ الزمالك وعدا لجماهير النادي بتحقيق الفوز.

وقال المدرب البرتغالي عبر قناة النادي: "هدفي تحقيق الفوز وتحسين أداء الفريق، من يعلم لاعبي الزمالك يعرف أنهم رائعين".

وأصاف "جماهير الزمالك أكثر من رائعة وأرى الأجواء المدهشة التي يصنعوها، نريدهم أن يقفوا خلف الفريق، أحيانا يغضبون عندما لا يتحقق الفوز لكن نريدهم خلفنا، النادي بأكمله يهدف إلى إسعاد الجماهير".

وأكمل "الزمالك فاز بألقاب كثيرة وفي العام الماضي وبلقب الدوري 2022 وهو يتشابه مع أكبر الفرق الأوروبية".

وشدد "أنا أفضل أن أتحدث عن الفريق بشكل جماعي وليس كأفراد دائما".

وكشف "خطتي مع الفريق أن أفوز في المباريات المقبلة، مدرب الزمالك يجب أن يكون هدفه الانتصار على ملعبه وخارجه".

وتابع "أعد بالفوز ولذلك جئت إلى هنا، وأدرب الزمالك لأنني أؤمن بقدرتنا على ذلك، إلا لما دربت الفريق".

وواصل "أفضل أن أهاجم عن طريق إظهار القدرات الفردية للاعبين والتسديد من بعد".

وأنهى حديثه قائلا: "أحب الحفاظ على شباك الفريق على أن أفوز في +90، لكن هدفي الانتصار دائما حتى لو بنتيجة 7-5، يعجبني الهجوم دائما.

وسيكون الظهور الأول لبيسيرو مع الزمالك أمام بتروجت في الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري يوم الأحد المقبل.

وسبق وأن عمل جوزيه بيسيرو في مصر وقت قيادته للأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى منتصف يناير 2016.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته للفريق.

وعقب قيادة الأهلي قاد بيسيرو كل من بورتو وبراجا وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما آخر تجربتين خاضهما بيسيرو كانت مع منتخبي فنزويلا ونيجيريا.

وفي التجربة الأخيرة مع نيجيريا قاد النسور الخضراء في 22 مباراة وحصد وصافة أمم إفريقيا.

جوزيه بيسيرو الزمالك الدوري المصري بتروجت
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