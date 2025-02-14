موسيالا: سعيد بتجديد تعاقدي.. ونريد الفوز بالدوري الألماني وأبطال أوروبا

عبر جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ عن سعادته بتجديد تعاقده مع ناديه.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ تجديد عقد صانع ألعابه حتى 2030.

وقال موسيالا لموقع ناديه: "نريد الفوز بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، أنا سعيد للغاية بتوقيع العقد الجديد".

وواصل "الآن بالنسبة لي يتعلق الأمر باتخاذ خطوات للأمام عاما بعد عام، وتحقيق الكثير مع الفريق ومواصلة النمو معا".

وأتم "أشعر أننا قادرون على تحقيق الكثير".

وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب الألماني في صيف عام 2026 قبل تجديده.

ويلعب صاحب الـ 21 عاما في صفوف بايرن منذ 2020 قادما من اكاديمية تشيلسي.

ولعب موسيالا خلال الموسم الحالي مع بايرن 30 مبارة وسجل 15 هدفا وصنع 8 آخرين.

وإجمالا لعب موسيالا 193 مباراة مع بايرن وسجل 58 هدفا وصنع 38 آخرين.