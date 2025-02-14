شكل فريد سببه المطار.. الكشف عن تصميم استاد الأهلي الجديد

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 22:11

كتب : FilGoal

استاد الأهلي

كشفت شركة القلعة الحمراء عن تصميم استاد النادي الأهلي الجديد، المقرر أن يتم إنشاؤه خلال السنوات الـ 4 المقبلة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر.

ويتسع الملعب لـ 42 ألف مشجع، وفي الحفلات الموسيقية تصل سعته إلى 57,797 متفرجا.

مدرج الدرجة الثالثة "يسار" يضم 11 ألف مقعدا.

ويتضمن الاستاد مطاعم ومقاهي ومنطقة ترفيهية وموقف سيارات يتسع لآلاف السيارات.

وجاء تصميم الملعب بدون "تراك" ليقترب المشاهدون أكثر من الملعب.

مقصورات الشخصيات الهامة تضم 72 جناحا حصريا، و80 مقصورة فاخرة، و73 جناحا فاخرة.

ويضم الملعب شاشة عملاقة لمتابعة المباريات، ومتاجر رسمية لشراء المنتجات والتذكارات.

وقال محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء: "نعرف أن جمهور الأهلي يريد أن يتسع الاستاد لـ 90 ألف متفرج وطلبنا ذلك بالفعل ولكن على أرض الواقع بشكل تجاري وهندسي المكان بالقرب من المطار وهناك العديد من المشاكل الهندسية التي تمنع ذلك".

في الإطار ذاته قال راسل جيلكريست مدير التصميم في شركة جينسلر المسؤولة عن تصميم الاستاد: "الاستاد يقع على طريق القاهرة- الإسكندرية الرئيسي. والموقع نفسه يواجه بعض القيود بسبب قربه من مسار المطار الجديد".

وأوضح "عادة يكون تصميم المدرج الرئيسي للملعب متماثلا ولكن في حالتنا نظرا لقيود الارتفاع فإن المدرج السفلي متماثل بينما المدرج العلوي غير متماثل. هذا الأمر قاد لتصميم فريد نعتقد أنه سيجعل ملعب الأهلي واحدا من الأكثر تميزا حول العالم".

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