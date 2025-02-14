الخطيب: اليوم أسعد أيام حياتي.. وهل حقق أي فريق في العالم ما حققناه خلال تلك المدة؟

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال حفل الأهلي المقام في الأقصر لاستضافة كأس العالم للأندية والإعلان عن إنشاء استاد الأهلي.

وتقام الاحتفالية في معبد حتشبسوت بمحافظة الأقصر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 وتشهد الكشف عن تصميم الاستاد، وفي حضور خاص بكأس العالم للأندية.

وقال الخطيب خلال حفل الأهلي في الأقصر: "هذا اليوم من أسعد أيام حياتي في وجود هذا الإنجاز، وجماهير الأهلي تستحق، كلنا زائلين لكن الجماهير تتوارث حب ودعم النادي".

وأضاف "الأهلي نشأ على الوطنية ويحاول أن يكون مخلصا في عطائه للمساهمة في عظمة بلادنا، الوطنية عمل وإخلاص في كل المجالات وليس الرياضة فقط".

وأكمل "على المدار الـ 7 سنوات الماضية، الأهلي وصل لنهائي إفريقيا 5 مرات وفاز بـ 4 ألقاب، وشارك في كأس العالم للأندية مرات عديدة وفاز بالبرونزية 3 مرات، حققنا 5 ألقاب للدوري و2 كأس مصر و2 سوبر إفريقي و6 سوبر مصري، تحقيق الإنجاز صعب لكن الحفاظ عليه هو ما تعلمناه في النادي الأهلي، هل حقق أي فريق خلال تلك المدة على مستوى العالم نفس عدد الألقاب؟ الأهلي هو ثاني أكثر فريق تحقيقا للبطولات".

وشدد "وجود كأس العالم للأندية هنا هو تتويج لما حققه الفريق في السنوات الماضية".

وأردف "انشغال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأحداث التي نمر بها حال دون التقاطه صورا مع كأس العالم للأندية، وأحييه على موقفه القوي ضد تهجير أهالنا في غزة".

وأتم "أشكر أعضاء مجلس الإدارة، وكلهم مؤمنين بالعمل الجاد والصمت، كنت أطلب منهم العمل فقط لأن الإنجاز والعمل هو الرد على أي تطاول على النادي. أشكر ممثلو فيفا على حضورهم، وأشكر جماهير الأهلي لأنكم من 1907 في ظهر النادي الأهلي".

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة.

وتضم المجموعة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

تاريخ مواجهات الأهلي مع فرق مجموعته

هذه هي المباراة الأولى على الإطلاق بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي الذي تأسس عام 2018، ويضم في صفوفه نجوم بحجم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ويدربه حاليا خافيير ماسكيرانو نجم الأرجنتين السابق.

كذلك هي المواجهة الأولى بين الأهلي وبورتو البرتغالي.

بالميراس البرازيلي هو الوحيد الذي يملك تاريخا مشتركا مع الأهلي، صنع في عامين متتاليين في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم، في نسختي 2021 و2022.

المباراة الأولى كانت مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2021 في قطر، وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في المباراة.

أما المواجهة الثانية فوقعت في نصف نهائي 2022 في الإمارات، حيث فاز بالميراس بهدفين دون رد، وحصد الأهلي البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعدها بالفوز على الهلال السعودي.