خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع سيجورا لتدريب فريق السلة

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع الإسباني كورو سيجورا لتدريب فريق السلة خلفا لـ وائل بدر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اتفق مع الإسباني لتدريب فريق السلة وسيصل خلال الساعات المقبلة لتوقيع العقود.

وكان بدر قد أعلن استقالته من منصبه في وقت سابق عبر FilGoal.com.

وقال بدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اعتذرت عن عدم الاستمرار مع الزمالك لأسباب لا أريد أن أعلنها".

واختتم "أتمنى التوفيق للفريق في المرحلة القادمة".

وكان الزمالك قريبا من تعيين سيجورا في 2021 لكن فجأة انهارت المفاوضات ولم تكلل بالنجاح (طالع التفاصيل).

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب دوري السوبر لكرة السلة برصيد 9 نقاط رفقة الاتحاد السكندري.

ويتصدر الأهلي دوري السوبر في الوقت الحالي برصيد 10 نقاط.

وفاز الأهلي على الزمالك في دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة 73-72.

وتوقف الدوري في الوقت الحالي بسبب تجمع منتخب مصر استعدادا لخوض منافسات تصفيات بطولة أمم إفريقيا.