ديكو يتحدث عن مستقبل تشيزني مع برشلونة

تحدث ديكو المدير الرياضي لـ برشلونة عن مستقبل فويتشيك تشيزني حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد حارس المرمى البولندي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وقال ديكو لصحيفة سبورت: "يجب وضع فويتشيك تشيزني في الاعتبار لأن يمكنه أن يقدم لنا الكثير في العام المقبل".

وأتم "أنا لا أعرف خططه ولم نتحدث بعد، لكن بالتأكيد سنتناقش معه بشأن مستقبله قريبا".

وكان تشيزني قد أعلن اعتزاله عقب انتهاء عقده مع يوفنتوس في الموسم الماضي.

لكن أعاده برشلونة من الاعتزال وأقنعه بالانضمام للفريق عقب إصابة مارك أندري تير شتيجن الحارس الأساسي للفريق لاحتياج الفريق لحارس مرمى رفقة إنياكي بينيا.

وانضم تشيزني إلى النادي الكتالوني خارج فترة انتقالات نظرا لعدم ارتباطه بأي فريق.

ولم يلعب تشيزني في بداية انضمامه قبل أن يعتمد عليه هانز فليك مدرب الفريق بشكل أساسي.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه رايو فايكانو يوم الاثنين المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإسباني.