وزير الرياضة يتابع تطورات الحالة الصحية للاعب الكاراتيه يوسف أحمد

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 19:38

كتب : أحمد الخولي

مران منتخب مصر بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة تطورات الحالة الصحية للاعب الكاراتيه يوسف أحمد بنفسه، وذلك بعد تعرضه لإصابة في أثناء مباراة ببطولة الجمهورية أدت إلى فقدانه الوعي منذ أيام.

كما تواصل هاتفيًا مع والد اللاعب للاطمئنان عليه، مؤكدًا أن الوزارة تبذل كل الجهود لضمان تلقيه أفضل رعاية طبية، مشددًا على أن صحة اللاعبين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة وطالب بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية والدعم اللازم للاعب.

أجرى أيضا اتصالات مكثفة لمتابعة الإجراءات العلاجية والترتيبات الخاصة بحالته، حيث تواصل مع خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وأيمن عاشور وزير التعليم العالي، لضمان تلقي اللاعب الرعاية الطبية اللازمة بأفضل المستشفيات المتخصصة.

أخبار متعلقة:
بمناسبة افتتاح أكاديمة توتي.. وزارة الشباب والرياضة تقيم مباراة بين نجوم الكرة العالمية والمصرية إقامة النسخة الأولى من جيميرجي مصر للألعاب الإلكترونية تحت رعاية وزارة الرياضة بعد بيان النيابة.. وزارة الرياضة تعلن الانتهاء من إصدار اللوائح الطبية وضوابط السفر

كما بحث الوزير مع كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سبل تقديم الدعم الكامل للاعب، نظرًا لعمل والد اللاعب ببتروجت، واحتياجه إلي إجازة لمرافقة ابنه، حيث تم التنسيق بين الوزيرين، لحين تعافي اللاعب بشكل الكامل.

كما أوضح صبحي أن اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة تتابع الحالة بشكل مستمر، لضمان توفير كل سبل الدعم والرعاية الصحية للاعب.

وشُكلت لجنة عليا بناءً علي توجيهات الوزير، لمتابعة حالة اللاعب، برئاسة حازم خميس رئيس اللجنة الطبية العليا بالوزارة واستاد القلب والأوعية الدموية، وعلي عبدالمحسن عميد كلية الطب جامعة الأسكندرية، ومحمد صبحي أستاذ القلب والأوعية الدموية جامعة الإسكندرية، الدكتور أسامة ياسين أستاذ أمراض المخ والأعصاب جامعة الأسكندرية، الدكتور شريف وديع أستاذ الرعايات الحرجة ومساعد وزير الصحة للرعايات، الدكتور محمد لطفي أستاذ ورئيس قسم امراض القلب جامعة الإسكندرية، الدكتورة ريهام وجدي مدير عام مستشفي سموحة الجامعي، وعبد الرحمن مصطفي أستاذ مساعد أمراض المخ والأعصاب جامعة الأسكندرية، ومحمد عبدالمحسن مدرس أمراض المخ والأعصاب جامعة الإسكندرية.

ورغم أن لعبة الكاراتيه لا يعترض فيها اللاعبين للإصابة، شدد أشرف صبحي، على المسئولين بالاتحاد المصري للكاراتيه؛ بالتواجد لحظيًا مع اللاعب يوسف، والتشديد علي توافر كافة عوامل السلامة الطبية بالمنافسات.

أشرف صبحي لاعب الكاراتيه يوسف أحمد
نرشح لكم
كرة يد - انتصار جديد لـ الأهلي والزمالك في ثالث جولات دوري المحترفين خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع سيجورا لتدريب فريق السلة خبر في الجول - الاتحاد يتعاقد مع ثنائي من جنوب السودان لإفريقيا.. وموقف محترف الزمالك كرة طائرة - بـ 50 جنيها.. تذكرتي تطرح تذاكر السوبر المصري للسيدات كرة يد - الأهلي والزمالك يواصلان انتصاراتهما في الجولة الثانية من الدوري استجابة لمطالب مصر.. وزارة الرياضة تشيد بوضع الاتحاد الدولي للمصارعة معايير للتجنيس كرة يد - تعديل في موعد سوبر السيدات كرة يد - وصلت إلى الشطب.. عقوبات قوية من الاتحاد بسبب أحداث مباراة الترسانة ضد المحلة
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يحسم ملف عقد الشناوي.. وهذا شرط إمكانية إعارته 3 دقيقة | الدوري المصري
حازم إمام: أسباب رحيل جروس؟ لا أريد الانتقاص منه ولكن 44 دقيقة | الدوري المصري
البلوز يُلدغ مرتين.. تشيلسي يسقط مجددا أمام برايتون في نفس الأسبوع ساعة | الدوري الإنجليزي
ميدو: هذه حقيقة اقتراب زيزو من الرحيل لـ قطر.. وسنضم بنتايك بشكل دائم ساعة | الدوري المصري
كرة يد - انتصار جديد لـ الأهلي والزمالك في ثالث جولات دوري المحترفين ساعة | كرة يد
الهلال يصدر بيانا بسبب "الحالات التحكيمية المريبة".. ويطالب بتعيين حكام النخبة لمبارياته ساعة | سعودي في الجول
أسامة نبيه: لا أمانع مواجهة نيجيريا قبل البطولة.. وهذه أزمة التوقيت ساعة | الكرة المصرية
ميدو: لا نستمع لآراء اللاعبين في المدرب.. ولهذا السبب لم نضم جناح أفضل من الجفالي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 3 خبر في الجول - ميشالاك يبلغ الزمالك بفسخ تعاقده.. وشكوى في فيفا 4 فاز بسباعية وتألق معه عبد الله السعيد.. ماذا قدم بيسيرو خلال فترته مع الأهلي