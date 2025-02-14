وزير الرياضة يتابع تطورات الحالة الصحية للاعب الكاراتيه يوسف أحمد

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة تطورات الحالة الصحية للاعب الكاراتيه يوسف أحمد بنفسه، وذلك بعد تعرضه لإصابة في أثناء مباراة ببطولة الجمهورية أدت إلى فقدانه الوعي منذ أيام.

كما تواصل هاتفيًا مع والد اللاعب للاطمئنان عليه، مؤكدًا أن الوزارة تبذل كل الجهود لضمان تلقيه أفضل رعاية طبية، مشددًا على أن صحة اللاعبين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة وطالب بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية والدعم اللازم للاعب.

أجرى أيضا اتصالات مكثفة لمتابعة الإجراءات العلاجية والترتيبات الخاصة بحالته، حيث تواصل مع خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وأيمن عاشور وزير التعليم العالي، لضمان تلقي اللاعب الرعاية الطبية اللازمة بأفضل المستشفيات المتخصصة.

كما بحث الوزير مع كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سبل تقديم الدعم الكامل للاعب، نظرًا لعمل والد اللاعب ببتروجت، واحتياجه إلي إجازة لمرافقة ابنه، حيث تم التنسيق بين الوزيرين، لحين تعافي اللاعب بشكل الكامل.

كما أوضح صبحي أن اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة تتابع الحالة بشكل مستمر، لضمان توفير كل سبل الدعم والرعاية الصحية للاعب.

وشُكلت لجنة عليا بناءً علي توجيهات الوزير، لمتابعة حالة اللاعب، برئاسة حازم خميس رئيس اللجنة الطبية العليا بالوزارة واستاد القلب والأوعية الدموية، وعلي عبدالمحسن عميد كلية الطب جامعة الأسكندرية، ومحمد صبحي أستاذ القلب والأوعية الدموية جامعة الإسكندرية، الدكتور أسامة ياسين أستاذ أمراض المخ والأعصاب جامعة الأسكندرية، الدكتور شريف وديع أستاذ الرعايات الحرجة ومساعد وزير الصحة للرعايات، الدكتور محمد لطفي أستاذ ورئيس قسم امراض القلب جامعة الإسكندرية، الدكتورة ريهام وجدي مدير عام مستشفي سموحة الجامعي، وعبد الرحمن مصطفي أستاذ مساعد أمراض المخ والأعصاب جامعة الأسكندرية، ومحمد عبدالمحسن مدرس أمراض المخ والأعصاب جامعة الإسكندرية.

ورغم أن لعبة الكاراتيه لا يعترض فيها اللاعبين للإصابة، شدد أشرف صبحي، على المسئولين بالاتحاد المصري للكاراتيه؛ بالتواجد لحظيًا مع اللاعب يوسف، والتشديد علي توافر كافة عوامل السلامة الطبية بالمنافسات.