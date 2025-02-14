مرتجي يكشف تفاصيل جديدة بشأن استاد الأهلي.. ورأيه في المنظومة التحكيمية

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 19:04

كتب : FilGoal

خالد مرتجي - أمين صندوق الأهلي

كشف خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي تفاصيل جديدة بشان استاد الأهلي والذي من المقرر الإعلان عن تصميمه بعد قليل.

وقال خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي عبر قناة النادي: "عند إجراء قرعة كأس العالم للأندية وتواجد الأهلي مع إنتر ميامي في الافتتاح تم تغيير موعد المباراة من 15 يونيو في الثالثة عصرا لـ 14 يونيو في الثامنة مساءً بسبب وجودنا، أصبحنا ناديا عالميا والناس تتغنى باسمنا في العالم".

وأضاف "المشاركة في كأس العالم للأندية وحدها فخر، والخطيب ولجنة الكرة والتخطيط أبرموا تعاقدات في سوق انتقالات الشتوية قوية لم تحدث منذ فترة طويلة، وهذا يدل على تركيز الجميع، وأي لاعب يرتدي قميص الأهلي ويشارك في هذا المحفل سيكون هدفه كتابة تاريخ وإسعاد الجماهير".

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وواصل: "هدفنا السير خطوة تلو الأخرى والهدف الأول هو تخطي دور المجموعات، ويكفي فخرا أن الأهلي هو النادي المصري الوحيد الذي يشارك في هذا المحفل العالمي".

وأكمل "كولر يحاول طيلة اليوم تقديم أفضل ما لديه لإسعاد الجماهير، بعدما حقق نجاحات كبيرة في أول موسمين، وكولر جزء من سلسلة كبيرة في النادي لإسعاد الجمهور العظيم".

وأردف "استاد الأهلي كان مقررا إنشاءه على مرحلتين ومن أجل جمهور الأهلي أصبحت مرحلة واحدة تتسع لـ 42 ألف مشجع، وربما تكون قابلة للزيادة ونريد دعم الدولة بحضور الجماهير في المدرجات، وهذا مشروع استثماري ومن ضمن عوائده تواجد الجماهير، وفي خلال 4 سنوات سيكون الاستاد جاهزا لاستضافة أول مباراة".

وتابع "خلال السبع سنوات ونصف الماضية، ما حدث في مجلس الخطيب لم يحدث من قبل في تاريخ النادي سواء على المستوى الرياضي والخدمي والإنشائي ومجتمعية".

وكشف "الخطيب طلب منا منذ فترة مراجعة البرنامج الانتخابي لإنهاء كل الملفات قبل إقامة الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2025، ربما نفذنا 95% من الوعود الانتخابية، ولدينا مشاريع مقبلة بقيمة 800 مليون جنيه".

واستدرك "اقترضنا من بنك القاهرة 300 مليون جنيه لإنشاء الفرع الرابع من أجل الحصول على موارد مالية، نسير برؤية وسياسة محترمة لأن كل زملائي يخدموا الجمعية العمومية والجماهير وليس العكس".

وأتم "لست سعيدا بالمنظومة التحكيمية، وأتمنى من أبو ريدة أن يفي بوعده بوجود خبير تحكيمي أجنبي، والمشكلة ليست في الأجنبي بل من يعملون معه، وأتمنى وجود عدالة".

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