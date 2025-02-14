ملف - حفل الأهلي للإعلان عن ملعبه الخاص من الأقصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لحفل الأهلي التاريخي الخاص ببدء بناء استاد النادي الأهلي.

وتقام الاحتفالية في معبد حتشبسوت بمحافظة الأقصر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 تشهد الكشف عن تصميم الاستاد، وفي حضور خاص بكأس العالم للأندية.

وأعلنت شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت عن حصولها على التراخيص والموافقات اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر لبدء أعمال إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد بمدينة الشيخ زايد.

ويُعد استاد الأهلي بمثابة "مشروع القرن"، بحسب شركة القلعة الحمراء، بإعتباره مدينة رياضية متكاملة والتي تصل تكلفة إنشائها 8 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تتضمن المدينة استاد متكامل بسعة 42,000 متفرج، ومستشفى رياضي مبتكر يقدم خدمات طبية متخصصة للرياضيين، ومتحف رياضي يوثق تاريخ النادي وإنجازاته، بالإضافة إلى جامعة رائدة تساهم في تطوير التعليم الرياضي، ومدرسة رياضية متخصصة لإعداد الأجيال الشابة من الرياضيين الموهوبين بالإضافة إلى فندق.

وكانت شركة بيلتون للتأجير التمويلي والتخصيم قد أعلنت توقيع عقد شراكة مع شركة القلعة الحمراء لتمويل استاد النادي الأهلي. وأشارت الشركة إلى أن التمويل سيكون مقابل 4 مليارات جنيه لإنشاء الاستاد ومدينة رياضية كاملة بمدينة الشيخ زايد.

وكشف FilGoal.com تفاصيل المشروع في وقت سابق:

- التصميم نفذته شركة أمريكية. - عملية الإنشاء ستتم من خلال تحالف شركات مصرية وإماراتية وستستغرق 4 سنوات.

- سعة الاستاد الجديد 42 ألف متفرج. - ستحصل الجهات الممولة والمنفذة على حق الانتفاع لـ 25 عاما قبل انتقال الملكية بالكامل إلى الأهلي.

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شاهد الحفل بشكل مباشر من هنــــــــــــــــــــــــــا والذي يبدأ في السابعة مساءً.

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محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي:

جميع المجالس السابقة كانت تتمنى أن تتواجد في لحظة مثل هذه وهي الإعلان عن إنشاء استاد الأهلي.

اصطدمنا بمشكلة أن الارتفاعات في أرض الشيخ زايد لا يمكنها تجاوز 6 أمتار، ومؤسسات الدولة شعرت أن لدينا إصرار على تحقيق هذا المشروع الضخم ولذلك ساعدتنا.

منذ عام 2023 وأنا أعاني من ظروف صحية وطلبت الحصول على إجازة طويلة، لكن وقتها دخل الراحل العامري فاروق في غيبوبة. واصلنا الانشغال حتى انتهينا من سوق انتقالات يناير والآن الإعلان عن إنشاء استاد الأهلي، ولذلك أستأذنكم في الابتعاد لفترة الآن من أجل إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة.

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محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء

نعرف أن جمهور الأهلي يريد أن يتسع الاستاد لـ 90 ألف متفرج وطلبنا ذلك بالفعل ولكن على أرض الواقع بشكل تجاري وهندسي المكان بالقرب من المطار وهناك العديد من المشاكل الهندسية التي تمنع ذلك.

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راسل جيلكريست مدير التصميم في شركة جينسلر

موقع الاستاد يواجه بعض القيود بسبب قربه من مسار المطار الجديد. عادة يكون تصميم المدرج الرئيسي للملعب متماثلا ولكن في حالتنا نظرا لقيود الارتفاع فإن المدرج السفلي متماثل بينما المدرج العلوي غير متماثل. هذا الأمر قاد لتصميم فريد نعتقد أنه سيجعل ملعب الأهلي واحدا من الأكثر تميزا حول العالم.

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محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء:

الحكاية تبدأ من خسارة الأهلي أمام صنداونز في 2019.. كان يوما صعبا ومليئا بالإحباط. في نفس الوقت كان هناك أشخاص يفكرون ويخططون كيف لا نخسر مجددا.

لو جئت لك في هذا اليوم وقلت لك إن الأهلي سيحصل بعده على 19 بطولة و3 برونزيات عالمية والمشاركة في كأس العالم للأندية الجديد هل كنت ستصدق؟

كل من عمل على هذا المشروع مر بمرحلة مشابهة. كل من عمل فيما يتعلق باستاد الأهلي الجديد مر بظروف معقدة على مستوى التراخيص والتمويل وما إلى ذلك. قانون الاستثمار الرياضي حل العديد من المشاكل وهو بداية لطفرة جديدة في هذا المجال شجعت العديد من رجال الأعمال على مر السنوات الماضية.

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أشرف صبحي وزير الرياضة: طلبت الكلمة لأن مصر في رباط إلى يوم الدين. سعيد بمنشأة جديدة على أعلى مستوى تنضم إلى منشآت الرياضية المصرية.

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فقرة موسيقية في الحفل

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محمود الخطيب رئيس الأهلي خلال حفل الأهلي

هذا اليوم من أسعد أيام حياتي في وجود هذا الإنجاز، وجماهير الأهلي تستحق، كلنا زائلين لكن الجماهير تتوارث حب ودعم النادي.

الأهلي نشأ على الوطنية ويحاول أن يكون مخلصا في عطائه للمساهمة في عظمة بلادنا، الوطنية عمل وإخلاص في كل المجالات وليس الرياضة فقط.

على المدار الـ 7 سنوات الماضية، الأهلي وصل لنهائي إفريقيا 5 مرات وفاز بـ 4 ألقاب، وشارك في كأس العالم للأندية مرات عديدة وفاز بالبرونزية 3 مرات، حققنا 5 ألقاب للدوري و2 كأس مصر و2 سوبر إفريقي و6 سوبر مصري، تحقيق الإنجاز صعب لكن الحفاظ عليه هو ما تعلمناه في النادي الأهلي، هل حقق أي فريق خلال تلك المدة على مستوى العالم نفس عدد الألقاب؟ الأهلي هو ثاني أكثر فريق تحقيقا للبطولات.

وجود كأس العالم للأندية هنا هو تتويج لما حققه الفريق في السنوات الماضية.

انشغال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأحداث التي نمر بها حال دون التقاطه صورا مع كأس العالم للأندية، وأحييه على موقفه القوي ضد تهجير أهالنا في غزة

أشكر أعضاء مجلس الإدارة، وكلهم مؤمنين بالعمل الجاد والصمت، كنت أطلب منهم العمل فقط لأن الإنجاز والعمل هو الرد على أي تطاول على النادي.

أشكر ممثلو فيفا على حضورهم، وأشكر جماهير الأهلي لأنكم من 1907 في ظهر النادي الأهلي.

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كريستيان فييري ممثل فيفا خلال حفل الأهلي: منذ فترة طلبت زوجتي مني زيارة مصر وبعد أسبوعين تلقيت اتصالا من فيفا يطلب مني السفر لمصر لأكون سفيرا لكأس العالم للأندية.

ليس لدي الكلمات لأعبر عن مصر، إنفانتينو لم يستطع القدوم هنا، وسعيد بوجودي لتمثيل هذا الكأس، الأهلي سيخوض الافتتاح أمام فريق كبير مثل إنتر ميامي.

جيريمي ثيم ممثل فيفا خلال حفل الأهلي: شرف عظيم أن أكون هنا في الأقصر. الليلة نحتفل بلحظة وصول كأس العالم للأندية في مصر والذي يستضيفه أحد أنجح الأندية في العالم، الأهلي رمز الصمود والتميز والطموح الذي لا ينتهي، مثّل الأهلي قارته دوليا وأكد أن العمل الجاد يؤدي للعظمة، واليوم تاريخ الأهلي يتضح بوجود كأس العالم للأندية.

ظهور كأس العالم للأندية في بداية الحفل

بدء الحفل بظهور زاهي حواس عالم الأثار المصرية

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