مؤتمر بوستيكوجلو: عودة فيكاريو.. وأكن احتراما كبيرا لـ أموريم

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 18:28

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

كشف أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام عن عودة جولييلمو فيكاريو حارس مرمى الفريق.

ويستعد مانشستر يوناتيد لمواجهة منافسه توتنام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدرب الاسترالي خلال مؤتمر صحفي: "فيكاريو أصبح متاحا بعد إصابته بكسر في الكاحل منذ نوفمبر الماضي".

أخبار متعلقة:
مؤتمر أموريم: مانشستر يونايتد أكبر من توتنام.. ولن أغير طريقة لعبي المفاجآت تتوالى.. أستون فيلا يقصي توتنام من كأس الاتحاد الإنجليزي صلاح يسجل ويصنع.. ليفربول يكتسح توتنام برباعية ويتأهل لنهائي كأس الرابطة بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول

وأضاف "جيمس ماديسون جاهز أن يبدأ أساسيا، وديستني أودوجي يمكن أن يشارك في جزء من اللقاء".

وتابع "ماديسون لديه ثقة كبيرة في نفسه وهذا ينتقل إلى الفريق، وعاد من الإصابة قبل الموعد وقضى أسبوعا جيدا في التدريبات".

وواصل "موعد عودة كريستيان روميرو؟ أنا لست طبيبا، بينما ميكي فان في دين قريب من الشفاء".

وشدد "أكن احتراما كبيرا لـ روبن أموريم لأنني أعرف مدى صعوبة هذه المهمة، إذا استمر مانشستر يونايتد معه لمدة عامين سيتحسن".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه هي المدة التي يحتاجها الأمر للتحسن، إذا يعتقد أي شخص أن من الممكن تغيير أشياء في وقت قصير فهو يعيش في عالم بديل".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

بينما يأتي توتنام خلفه مباشرة في المركز الـ14 برصيد 27 نقطة.

توتنام أنجي بوسيكوجلو الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
وكيل محمد صلاح يشيد بـ أرني سلوت مؤتمر أموريم: مانشستر يونايتد أكبر من توتنام.. ولن أغير طريقة لعبي أنشيلوتي: سئمت من الرد على مستقبل فينيسيوس.. وهذا موقف المصابين بعد 8 أشهر من السكتة القلبية.. الجزائري بن طالب يحصل على الضوء الأخضر للعودة للملاعب مؤتمر جوارديولا: أكانجي يغيب من 8 لـ10 أسابيع.. وهذا موقف جريليش والوافد الجديد "العزف مستمر".. بايرن يجدد عقد موسيالا حتى 2030 مؤتمر أرتيتا - عن موقف ساكا وبن وايت وأزمة المهاجم.. والمنافسة مع ليفربول تقارير: نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة
أخر الأخبار
وكيل محمد صلاح يشيد بـ أرني سلوت دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرتجي يكشف تفاصيل جديدة بشأن استاد الأهلي.. ورأيه في المنظومة التحكيمية 24 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول – مودرن سبورت يعلن تعيين بن شيخة مديرا فنيا 35 دقيقة | الدوري المصري
مباشر - حفل الأهلي للإعلان عن ملعبه الخاص من الأقصر 39 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بوستيكوجلو: عودة فيكاريو.. وأكن احتراما كبيرا لـ أموريم ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أموريم: مانشستر يونايتد أكبر من توتنام.. ولن أغير طريقة لعبي ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - ظهور بيسيرو الأول.. ورسالة للاعبي الأبيض قبل لقاء بتروجت ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - استئناف التدريبات استعدادا لمواجهة الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 3 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 4 خبر في الجول - ميشالاك يبلغ الزمالك بفسخ تعاقده.. وشكوى في فيفا