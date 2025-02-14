مؤتمر بوستيكوجلو: عودة فيكاريو.. وأكن احتراما كبيرا لـ أموريم

كشف أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام عن عودة جولييلمو فيكاريو حارس مرمى الفريق.

ويستعد مانشستر يوناتيد لمواجهة منافسه توتنام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدرب الاسترالي خلال مؤتمر صحفي: "فيكاريو أصبح متاحا بعد إصابته بكسر في الكاحل منذ نوفمبر الماضي".

وأضاف "جيمس ماديسون جاهز أن يبدأ أساسيا، وديستني أودوجي يمكن أن يشارك في جزء من اللقاء".

وتابع "ماديسون لديه ثقة كبيرة في نفسه وهذا ينتقل إلى الفريق، وعاد من الإصابة قبل الموعد وقضى أسبوعا جيدا في التدريبات".

وواصل "موعد عودة كريستيان روميرو؟ أنا لست طبيبا، بينما ميكي فان في دين قريب من الشفاء".

وشدد "أكن احتراما كبيرا لـ روبن أموريم لأنني أعرف مدى صعوبة هذه المهمة، إذا استمر مانشستر يونايتد معه لمدة عامين سيتحسن".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه هي المدة التي يحتاجها الأمر للتحسن، إذا يعتقد أي شخص أن من الممكن تغيير أشياء في وقت قصير فهو يعيش في عالم بديل".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

بينما يأتي توتنام خلفه مباشرة في المركز الـ14 برصيد 27 نقطة.