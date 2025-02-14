مران الزمالك - ظهور بيسيرو الأول.. ورسالة للاعبي الأبيض قبل لقاء بتروجت

قاد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد لـ الزمالك، تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة من الدوري.

وجاء ذلك عقب إعلان النادي عن التعاقد رسمياً مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق لمدة موسم ونصف.

وقاد بيسيرو التدريبات الجماعية بصحبة جهازه المعاون والذي يضم، نونو بيرسوما مساعد المدرب، وأيمن عبد العزيز مدرباً ، ونونو كارباتو مدرباً لحراس المرمى، ومايكل موريرا مدرباً للأحمال على أن يصل فيتور بيسيرو محلل الأداء إلى القاهرة مساء اليوم للانضمام للجهاز المعاون.

وعقد البرتغالي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية حيث رحب عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق واللاعبون، بالبرتغالي جوزيه بيسيرو خلال المران الأول له.

ووجه المدير الفني رسالة قوية للاعبين، طالبهم خلالها بالعمل والتركيز والاجتهاد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وحصد المزيد من البطولات، وشدد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق مصلحة الفريق.

وشدد بيسيرو للاعبين على سعادته بالعمل داخل القلعة البيضاء، مشيراً إلى سعيه لتحقيق البطولات لنادي الزمالك، وهو ما سيتحقق بالعمل والتعاون بين الجهاز الفني واللاعبين وجميع أفراد المنطومة.

وحرص المدير الفني على شرح خطة العمل للاعبين والمطلوب منهم خلال المرحلة المقبلة.

وكشف الزمالك في بيان رسمي له: "قرر مجلس الإدارة بعد ترشيح وتوصية لجنة التخطيط الرياضي لعدد من السير الذاتية للمدُربين، تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب بورتو وسبورتنج لشبونة الأسبق مديراً فنياً للزمالك لمدة موسم ونصف ، بعد الاستقرار عليه من قبل لجنة التخطيط الرياضي".

وأوضح الزمالك عن سبب اختيار بيسيرو: "بيسيرو المُناسب لتدريب الفريق الأول خلال الفترة الراهنة نظراً لخبرته الكبيرة ونجاحاته السابقة مع العديد من الأندية والمنتخبات."

وأشار النادي الأبيض في بيانه: "استعرض المجلس تقرير لجنة التخطيط بشأن تقييمها للفريق الأول لكرة القدم وموقف الجهاز الفني والإداري، وبناء عليه قرر المجلس توجيه الشكر للمدرب السويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون".

وأتم البيان: "تم تكليف الإدارة المالية بسرعة تسوية مستحقاته المالية ويؤكد المجلس علي تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله جروس ومساعدوه ، مُتمنين لهم التوفيق و النجاح في خطواتهم المقبلة."

وقاد جروس الزمالك في 13 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز 8 مرات ومقابل 3 تعادلات وهزيمتين.

وسيكون بيسيرو البرتغالي الثامن في تاريخ الزمالك بعد جوزيه جوميز، وجيسوالدو فيريرا، وجيمي باتشيكو، وأوجستو إيناسيو ، ومانويل كاجودا، ونيلو فينجادا، بالإضافة إلى جورفان فييرا الذي يحمل الجنسيتين البرتغالية والبرازيلية.

وسيكون الظهور الأول لبيسيرو مع الزمالك أمام بتروجت في الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري يوم الأحد المقبل.

وسبق وأن عمل جوزيه بيسيرو في مصر وقت قيادته للأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى منتصف يناير 2016.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته للفريق.

وعقب قيادة الأهلي قاد بيسيرو كل من بورتو وبراجا وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما آخر تجربتين خاضهما بيسيرو كانت مع منتخبي فنزويلا ونيجيريا.

وفي التجربة الأخيرة مع نيجيريا قاد النسور الخضراء في 22 مباراة وحصد وصافة أمم إفريقيا.