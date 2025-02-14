مران الأهلي - استئناف التدريبات استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 17:36

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

استأنف لاعبو الأهلي التدريبات لمواجهة الإسماعيلي في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للقاء الدراويش يوم الأحد المقبل في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - اتحاد الكرة يخاطب 5 دول لاختيار حكام قمة الأهلي والزمالك.. وخطة بديلة خبر في الجول - فحص طبي يحسم مصير ثلاثي الأهلي أمام الإسماعيلي بيولي بعد الفوز على أهلي جدة: النصر بمن حضر مدرب أهلي جدة: قرارات الحكم كلفتنا الخسارة أمام النصر

وبدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

وانتصر الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد سجله إمام عاشور في لقاء أقيم على السلام.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.

الأهلي مران الأهلي الدوري المصري الإسماعيلي، الدوري المصري
نرشح لكم
مرتجي يكشف تفاصيل جديدة بشأن استاد الأهلي.. ورأيه في المنظومة التحكيمية كما كشف في الجول – مودرن سبورت يعلن تعيين بن شيخة مديرا فنيا مباشر - حفل الأهلي للإعلان عن ملعبه الخاص من الأقصر.. ظهور كأس العالم للأندية مران الزمالك - ظهور بيسيرو الأول.. ورسالة للاعبي الأبيض قبل لقاء بتروجت في وجود ميدو وحازم والجنايني.. الزمالك يعتمد لجنة التخطيط ويحدد اختصاصاتها خبر في الجول - اتحاد الكرة يخاطب 5 دول لاختيار حكام قمة الأهلي والزمالك.. وخطة بديلة البرتغالي الثامن.. بيسيرو مديرا فنيا للزمالك خبر في الجول - فحص طبي يحسم مصير ثلاثي الأهلي أمام الإسماعيلي
أخر الأخبار
خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع سيجورا لتدريب فريق السلة 6 دقيقة | رياضات أخرى
ديكو يتحدث عن مستقبل تشيزني مع برشلونة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
وزير الرياضة يتابع تطورات الحالة الصحية للاعب الكاراتيه يوسف أحمد 54 دقيقة | رياضات أخرى
وكيل محمد صلاح يشيد بـ أرني سلوت ساعة | الدوري الإنجليزي
مرتجي يكشف تفاصيل جديدة بشأن استاد الأهلي.. ورأيه في المنظومة التحكيمية ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول – مودرن سبورت يعلن تعيين بن شيخة مديرا فنيا ساعة | الدوري المصري
مباشر - حفل الأهلي للإعلان عن ملعبه الخاص من الأقصر.. ظهور كأس العالم للأندية ساعة | الدوري المصري
مؤتمر بوستيكوجلو: عودة فيكاريو.. وأكن احتراما كبيرا لـ أموريم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 3 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 4 خبر في الجول - ميشالاك يبلغ الزمالك بفسخ تعاقده.. وشكوى في فيفا