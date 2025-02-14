مران الأهلي - استئناف التدريبات استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

استأنف لاعبو الأهلي التدريبات لمواجهة الإسماعيلي في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للقاء الدراويش يوم الأحد المقبل في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وبدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

وانتصر الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد سجله إمام عاشور في لقاء أقيم على السلام.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.