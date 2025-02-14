أنشيلوتي: سئمت من الرد على مستقبل فينيسيوس.. وهذا موقف المصابين

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 17:14

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

رد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على العروض السعودية المقدمة للظهر بخدمات فينيسيوس جونيور الجناح البرازيلي للفريق.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوساسونا السبت في الدوري الإسباني: " لقد سئمت من هذا ولا يقلقني، أراه سعيدا بوجوده معنا، أعتقد أنه سيستمر في تقديم أداء جيد لانه بدأ في استعادة لياقته البدنية بعد إصابته".

وأكمل: "أراه متحفزًا للغاية لأنه كان تحت ضغط كبير ضد مانشستر سيتي، وقد صمد أمامه بشكل جيد وأحدث الفارق، إنه يريد أن يصنع التاريخ مع هذا النادي".

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وردا على تهديد السعودية للأندية الأوروبية: "لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن ترغب دولة في الاستثمار في كرة القدم، السعودية لها كل الحق في الاستعداد لكأس العالم، الهدف بالنسبة لهم للاستثمار في كرة القدم هو الاستعداد لكأس العالم 2034".

وعن إمكانية انتقاله للتدريب في السعودية، رد "لما لا؟ المشكلة هي ما إذا كنت أريد الاستمرار في كرة القدم بعد ريال مدريد."

وتحدث مدرب ريال مدريد عن مواجهة أوساسونا: "مواجهة أوساسونا فرصة للحفاظ على الصدارة، وستكون مباراة صعبة".

ويحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا في الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني.

وعن موقف المصابين في مركز المدافع، رد "روديجير وألابا يتحسنان، سيستمران في التدريب الفردي حتى يوم الاثنين، ومن يوم الثلاثاء سيكونان متاحين مع الفريق، وكذلك لوكاس فاسكيز."

ويلتقي ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 19 فبراير.

وحقق ريال مدريد الفوز ذهابا على ملعب الاتحاد بنتيجة 3-2.

وكشف أنشيلوتي عن موقف أسينسيو مدافع الفريق مع عودة المصابين: "لا يوجد لاعب أساسي، ولكني سعيد بما يفعله أسينسيو، ليس فقط بسبب جودته دفاعيا ولكن بسبب شخصيته وقدرته على تحمل المباريات الصعبة ضد منافسين أقوياء."

وأوضح أنشيلوتي أن فالفيردي سيستمر في مركز الظهير الأيمن حتى عودة لوكاس فاسكيز: "سيسستمر فالفيردي في هذا المركز، كما هو الحال في أي مركز آخر، لقد أعجبتني طريقة لعبه أمام السيتي، وهو يحب اللعب في هذا المركز، وغدًا سنواصل اللعب معه".

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة متفوقا بنقطة أمام أتليتكو مدريد في المركز الثاني 49 نقطة، وبرشلونة ثالثا برصيد 48 نقطة.

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