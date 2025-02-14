خبر في الجول - اتحاد الكرة يخاطب 5 دول لاختيار حكام قمة الأهلي والزمالك.. وخطة بديلة

خاطب اتحاد الكرة المصري 5 دول من أجل ترشيح طاقم حكام لإدارة مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وحسبما علم فإن اتحاد الكرة خاطب اتحادات كل من: إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والمجر لترشيح طاقم حكام كامل من المستوى الأول لإدارة مباراة الأهلي والزمالك.

ووضعت لجنة الحكام مخاطبة الاتحادين الإيطالي والبولندي كخطة بديلة مع استبعاد الاتحادين البرتغالي والسويسري بسبب جنسيتي مدربا الفريقين.

ويقود السويسري مارسيل كولر تدريب الأهلي، فيما يستعد الزمالك للإعلان بشكل رسمي عن تعاقده مع البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وكان الأهلي قد أصدر بيانا عبر موقعه الرسمية أعلن من خلاله رغبته بالاستعانة بطاقم حكام أوروبي خلال مواجهة القمة ضد الزمالك.

الأهلي سيواجه الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 14، فيما سيلعب الزمالك ضد بتروجت في اليوم ذاتها، في البروفة الأخيرة للفريقين قبل خوض لقاء القمة.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، يليه الأهلي برصيد 29 نقطة ثم الزمالك برصيد 26 نقطة.