بعد 8 أشهر من السكتة القلبية.. الجزائري بن طالب يحصل على الضوء الأخضر للعودة للملاعب

نال الجزائري نبيل بن طالب لاعب ليل الفرنسي، الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب بعد موافقة اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأصيب بن طالب بسكتة قلبية في يونيو الماضي خضع على إثرها لعملية جراحية لتزويده بجهاز لتنظيم ضربات القلب.

وأعلن ليل حصول بن طالب على الموافقة الطبية بعد 8 أشهر من تعرضه لتوقف قلبي رئوي وفقا لما أعلنه النادي الفرنسي.

وقال ليل في بيان "بالنظر إلى آخر الفحوصات والنتائج الطبية، أصدرت اللجنة قرارا إيجابيا ووافقت على عودة اللاعب لممارسة كرة القدم في المنافسات الرسمية".

ويلعب بن طالب في صفوف ليل الفرنسي منذ صيف 2023 قادما من أنجيه.

بن طالب خاض مع ليل 34 مباراة وسجل 3 أهداف خلال الموسم الماضي من الدوري الفرنسي.

وسبق له اللعب لأندية توتنام ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي، وأنجيه بالدوري الفرنسي قبل الانتقال إلى ليل.

وعلى المستوى الدولي لعب بن طالب 43 مباراة مع الجزائر وسجل 5 أهداف.