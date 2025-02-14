"العزف مستمر".. بايرن يجدد عقد موسيالا حتى 2030

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 15:21

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

جدد بايرن ميونيخ الألماني عقد صانع ألعابه جمالا موسيالا بشكل رسمي.

جمال موسيالا

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وارتبط موسيالا بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي أو الإسباني لكن العملاق البافاري قطع الطريق أمام الجميع.

وأعلن بايرن عبر موقعه الرسمي، تجديد عقد موسيالا حتى صيف 2030.

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ونشر بايرن مقطع فيديو لموسيالا يعزف على البيانو في إشارة إلى أن المستويات الرائعة التي يقدمها مستمرة مع الفريق الألماني حتى 2030.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب الألماني في صيف عام 2026 قبل تجديده.

ويلعب صاحب الـ 21 عاما في صفوف بايرن منذ 2020 قادما من اكاديمية تشيلسي.

ولعب موسيالا خلال الموسم الحالي مع بايرن 30 مبارة وسجل 15 هدفا وصنع 8 آخرين.

وإجمالا لعب موسيالا 193 مباراة مع بايرن وسجل 58 هدفا وصنع 38 آخرين.

جمال موسيالا بايرن ميونيخ
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