مدرب تونس الجديد: سأغادر مباشرة إذا فشلت في التأهل لكأس العالم

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 15:00

كتب : FilGoal

سامي الطرابلسي - مدرب منتخب تونس

شدد سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس الجديد على أن الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 هو أول وأهم أهدافه مع نسور قرطاج.

وعاد الطرابلسي لتدريب منتخب تونس بعدما كان البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة السابق قريبا من تولي المهمة.

وقال سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس الجديد في مؤتمر صحفي: "أول أهداف عقدي مع الاتحاد التونسي هو التأهل إلى كأس العالم 2026 وفي حال الفشل سأغادر مباشرة".

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وأضاف "منتخب تونس يملك تاريخا كبيرا في إفريقيا ومهمتنا إعادة هذا المنتخب إلى مكانته الطبيعية".

وترك سامي الطرابلسي البالغ من العمر 57 عاما، عمله كمحلل فني في قنوات بي إن سبورتس من أجل تولي منصب المدير الفني لمنتخب تونس.

يذكر أن سامي الطرابلسي تولى تدريب منتخب تونس في الفترة من 2011 إلى 2013.

بعدها تولى تدريب السيلية القطري لنحو 10 سنوات.

يشار إلى أن الإدارة الفنية للاتحاد التونسي لكرة القدم بقيادة زياد الجزيري وخليل شمام دخلت في اتصالات مع عدة اسماء على غرار نصر الدين النابي المدرب الحالي لفريق كايزر تشيفز.

بينما باءت مفاوضات تولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية لمنتخب تونس بالفشل.

وكان كيروش وصل إلى تونس الشهر الماضي من أجل إتمام مفاوضاته مع الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وكشفت شبكة نسمة سبورت التونسية عن فشل المفاوضات وأكدت أن كيروش لن يكون المدرب الجديد لمنتخب تونس.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية أن السبب وراء فشل المفاوضات مع كيروش هو الخلاف على المقابل المادي.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة التاسعة في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط.

منتخب تونس سامي الطرابلسي
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