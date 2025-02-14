خبر في الجول - فحص طبي يحسم مصير ثلاثي الأهلي أمام الإسماعيلي

ينتظر ثلاثي الأهلي، المغربي أشرف بنشرقي ومواطنه أشرف داري والفلسطيني وسام أبو علي موقفه من المشاركة أمام الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 14 من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ثلاثي الأهلي بنشرقي وأشرف داري ووسام أبو علي يخضع لفحص طبي قبل مران اليوم لتحديد موقفه من المشاركة أمام الإسماعيلي.

أحمد جاب الله طبيب الأهلي قال في وقت سابق عبر MBC مصر 2: "أشرف بنشرقي انضم وهو مصاب بشد من الدرجة الأولى للعضلة الأمامية، وبدأ المشاركة تدريجيا في المران وبنهاية الأسبوع سيكون لائقا بنسبة 100% ويُسمح له بالمشاركة في المباريات".

وأضاف "لا صحة لتجدد إصابته، وسيكون جاهزا لخوض المباريات قبل لقاء الزمالك المقبل".

وتابع "أشرف داري عاد للمشاركة في المران تدريجيا، ولأول مرة يصاب في الخلفية منذ انضمامه للأهلي وهي ليست إصابة متجددة وهو لا يعاني من إصابات مزمنة، والجهاز الفني سيحدد موقفه من خوض المباريات".

وأكمل "وسام أبو علي عانى من إصابة في العضلة الخلفية وهو حاليا في المرحلة التأهيلية الأخيرة وسيعود بعد أسبوع أو 10 أيام لخوض المباريات، وربما يلحق بمباراة القمة".

ورفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف بيراميدز متصدر الترتيب.

فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.