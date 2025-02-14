تقارير: نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 13:50

كتب : FilGoal

نيمار - سانتوس

كشفت إذاعة كادينا سير عن رغبة البرازيلي نيمار في العودة مجددا إلى برشلونة الإسباني الصيف المقبل.

وعاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي حيث كان يبلغ عقده 130 مليون جنيه أسترليني.

نيمار الهدافي التاريخي للبرازيل ظهر لأول مرة مع سانتوس عام 2009 ونجح في الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 2011 ونجح في التسجيل في المباراة النهائية.

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وخلال السنوات الأربع التي قضاها مع سانتوس شارك في 225 مباراة في جميع المسابقات وسجل 136 هدفا، و64 تمريرة حاسمة.

ولعب نيمار في صفوف برشلونة قبل الانتقال الكبير إلى باريس سان جيرمان عام 2017.

وشكل نيمار ثلاثي مبدع في صفوف برشلونة مع ليونيل ميسي ولويس سواريز خلال السنوات الأربع التي قضاها في كامب نو.

كادينا سير كشفت إلى أن اختيار نيمار العودة إلى سانتوس كاختبار للأندية الأوروبية لإثبات أنه لا يزال بإمكانه أن يكون لاعبا مهما في برشلونة.

كما يرغب نيمار في العودة لتشكيل البرازيل وخوض كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وكان ديكو المدير الرياضي في برشلونة كشف عن احتياج فريقه للاعب في مركز الظهير الأيسر: "لدينا لاعبون يمكنهم اللعب في مراكز مختلفة مثل أولمو، ورافينيا، وفيرمين لوبير، ولكننا نفتقد لاعبًا في الجناح الأيسر".

برشلونة سانتوس نيمار
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