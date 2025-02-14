سبورت: برشلونة يرفض فان دايك وكيميتش

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رفض إدارة برشلونة التعاقد مع الثنائي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وجوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونيخ مع نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول، وكيميتش مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد الثنائي تعاقدهما مع الريدز والبافاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قرر عدم الاستثمار مع أي نجم كبير، بسبب الأزمة الاقتصادية والرواتب التي ضغطت على ميزانية النادي الكالتالوني.

ونجح برشلونة خلال الفترة الأخيرة في تأمين عقود لاعبيه الشباب لفترات طويلة.

وجدد برشلونة تعاقده مع كوباسي حتى عام 2029، وجافي حتى 2030، وجيرارد مارتن حتى 2028، ورونالد أراوخو حتى 2031، وبيدري حتى 2030.

ونقلت الصحيفة الكاتالونية عن ديكو المدير الرياضي في برشلونة، رفضه التعاقد مع فان دايك وكيميتش لرغبته في الاستثمار في اللاعبين الشباب.

وأضافت الصحيفة: "ديكو لم يعد حريصا على التعاقد مع اللاعبين الأكبر سنا حتى لو حصلوا عليهم بسعر أرخض".

وذكرت الصحيفة أن كيميتش لا يتناسب مع النادي، وفان دايك من الصعب ضمه في ظل وجود تكدس في الدفاع بعد انضمام جوناثان تاه قادما من باير ليفركوزن في صفقة انتقال مجانية مع نهاية الموسم، وبالتالي ليس من المنطقي ضم المدافع الهولندي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، فيما يخوض مواجهة نصف نهائي الكأس أمام أتليتكو مدريد.

وفي دوري أبطال أوروبا احتل الفريق المركز الثاني في مرحلة الدوري ليتأهل مباشرة إلى دور الـ16 من البطولة في انتظار تحديد منافسه.

ويتحدد منافس برشلونة في الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال يوم 21 فبراير الجاري.