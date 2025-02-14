بعد "العرض الأكبر في التاريخ".. آس تكشف تفاصيل شروط فينيسيوس للبقاء في ريال مدريد

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 12:16

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد أوساسونا

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن مطالب فينيسيوس جونيور لتجديد تعاقده مع ريال مدريد، في الوقت الذي قدمت له المملكة العربية السعودية أكبر عرض في تاريخ الرياضة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فينيسيوس يريد أن يصبح اللاعب الأعلى أجرا في ريال مدريد.

ولم يغلق اللاعب البرازيلي الباب أمام التكهنات حول احتمالية رحيله إلى السعودية، ولذلك السبب بدأ الشعور بالقلق لدى مسؤولي ريال مدريد، وفقا للصحيفة.

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وأوضحت آس: "يبدو أن تجديد عقد فينيسيوس يسير في طريق مسدود، ولهذا السبب بدأت الأخبار تنتشر حول طرفي المفاوضات، وتزايد الشكوك حول بقائه، وسط تساؤلات عن مستقبل فينيسيوس".

وسيجتمع ممثلو فينيسيوس مع مسؤولي ريال مدريد للمرة الثالثة الأسبوع المقبل.

ونقلت آس تفاصيل اجتماعين تما بين الطرفين: "شهد الاجتماع الأول بين الطرفين تقدم الفريق اللملكي عرضا للتجديد ولكن رفضه ممثلو اللاعب، وفي الاجتماع الثاني طلب النادي من اللاعب أن يخبرهم بمطالبة المالية، وهو ما تم."

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن مطالب فينيسيوس والتي وصلت إلى حصوله على 25 مليون يورو صافي في الموسم الواحد، ليلقي بالكرة في ملعب ريال مدريد.

وعلى الجانب الآخر، أشارت الصحيفة إلى آخر لقاء جمع فينيسيوس بمسؤولي المملكة قبل شهرين، ولم يتم تقديم عرض رسمي بعد، إلا أنه تلقى وعدا بتلقيه "أكبر عرض في تاريخ الرياضة"

ويحصل فينيسيوس جونيور على 15 مليون يورو صافي سنويا في الموسم الواحد، ويمتد تعاقده حتى عام 2027.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد
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