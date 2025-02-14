لاعب مصري يسجل رقما قياسيا بالكرة الإماراتية

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

فريق رويال إف سي الإماراتي

سجل المصري أحمد بغدادي حارس مرمى نادي رويال إف سي رقما قياسيا في الكرة الإماراتية.

وينشط نادي رويال إف سي في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

وبات أحمد بغدادي، حارس مرمى رويال إف سي، أصغر حارس مرمى يشارك في مباراة رسمية مع الفريق الأول في تاريخ كرة القدم الإماراتية، وذلك عن عمر 16 عاما و9 أشهر و10 أيام.

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وشارك بغدادي خلال مباراة رويال إف سي ضد الاتفاق خلال منافسات دوري الدرجة الثانية الإماراتي تحت إشراف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

المباراة انتهت بفوز الاتفاق على رويال 2-0 لكن بغدادي ظهر بمستوى جيد خلال اللقاء.

وينقسم الدوري الإماراتي إلى 4 أقسام هم: دوري المحترفين والدرجات الأولى والثانية والثالثة.

الدوري الإماراتي
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