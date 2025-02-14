بيولي بعد الفوز على أهلي جدة: النصر بمن حضر

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 11:13

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

شدد الإيطالي ستفيانو بيولي مدرب النصر على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب أهلي جدة.

وفاز النصر على أهلي جدة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 20 من الدوري السعودي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت مباراة على مستوى عال من الفريقين، لاعبونا قدموا مستوى عالياً، وأنا سعيد بالعودة بالنقاط الثلاث".

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وأضاف "نعرف أن الأهلي يلعب بضغط عالي، تحكمنا اليوم بالمباراة، وسيطرنا على نقاط قوة الأهلي".

وعن التحديات المقبلة أوضح "لست قلقا، سنسعى للمواصلة من أجل الحصول على ثالث الترتيب قاريا، أما على مستوى الدوري والتي سنواجه خلالها الاتفاق فسنجهز بعض العناصر وسيكون النصر بمن حضر".

وسجل أهداف النصر: جون دوران (هدفين) في الدقيقتين 32و88 وأيمن يحيى في الدقيقة 81.

فيما سجل إيفان توني في الدقيقة 79 وسميحان النابت 8+90 هدفي نادي أهلي جدة.

الفرنسي محمد سيماكان مدافع النصر تعرض للبطاقة الحمراء نتيجة ضرب بدون كرة لإيفان توني لاعب الأهلي في الدقيقة 4 من المباراة.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 44 نقطة في المركز الثالث فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 38 نقطة في المركز الخامس.

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