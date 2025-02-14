مدرب أهلي جدة: قرارات الحكم كلفتنا الخسارة أمام النصر

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 11:06

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة

يرى ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة أن القرارات التحكيمية كانت سببا مباشرا في خسارة فريقه أمام النصر.

وخسر أهلي جدة أمام النصر 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 20 من الدوري السعودي.

وقال يايسله في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "مع كامل الاحترام للتحكيم هناك الكثير من القرارات في الشوط الأول جعلني أشك في صحتها وساهمت بشكل مباشر بالتأثير على مجريات المباريات".

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وأضاف "خلال هذه المباراة انفرد رياض محرز مرتين أو ثلاث مرات، وكان هناك تسلل أعتقد مشكوك في أمره، وهذا الأمر جعلنا ننجح في الكرات الطولية".

وتابع " في الشوط الأول وجدنا صعوبة في اللعب بالطريقة التي نلعب بها، والهدف الأول كان من المفترض ألا يدخل بسبب وجود دوران بين ثلاثة مدافعين، وصنعنا فرصاً ولكن لم نحولها لأهداف".

وأتم "في الشوط الثاني خلقنا الكثير من الفرص ولم نستغلها، لا يمكن أن نخسر هذه المباراة بعدد زائد من اللاعبين، ارتكبنا أخطاء في الوقوف بالرميات الجانبية والركنيات".

وسجل أهداف النصر: جون دوران (هدفين) في الدقيقتين 32و88 وأيمن يحيى في الدقيقة 81.

فيما سجل إيفان توني في الدقيقة 79 وسميحان النابت 8+90 هدفي نادي أهلي جدة.

الفرنسي محمد سيماكان مدافع النصر تعرض للبطاقة الحمراء نتيجة ضرب بدون كرة لإيفان توني لاعب الأهلي في الدقيقة 4 من المباراة.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 44 نقطة في المركز الثالث فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 38 نقطة في المركز الخامس.

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