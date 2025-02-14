بعد طول غياب.. الكشف عن موعد عودة مبابي إلى منتخب فرنسا

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 00:22

كتب : FilGoal

فرنسا - إسبانيا - مبابي

أعلن ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا عن عودة كيليان مبابي من جديد إلى صفوف فرنسا في توقف مارس المقبل.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

فرنسا

جاء ذلك وفقا لما ذكره المدرب لصحيفة ليكيب الفرنسية.

من جانبه كشف المدرب في يناير الماضي عن موعد رحيله عن تدريب الديوك.

وكشف ديشان عبر القناة الأولى الفرنسية أنه سيرحل عن تدريب فرنسا عقب مشاركته في كأس العالم 2026 المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وقال ديشامب عبر القناة الأولى الفرنسية: "في عام 2026 سأرحل، الأمر واضح للغاية في ذهني، أمضيت وقتي مع فرنسا بنفس الرغبة والشغف للحفاظ على المنتخب في أعلى مستوى".

وكان مبابي قد غاب عن منتخب فرنسا في توقفي أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وكشف مبابي في حواره مع كانال + عن سر غيابه منذ ذلك الوقت قائلا: "في سبتمبر طلبت من المدرب ألا أنضم لأني كنت قد وصلت لتوي إلى مدريد".

وأضاف "بعد أكتوبر كنت مصابا والمدرب قال إنه من الأفضل ألا يستدعيني، بينما أردت الذهاب".

ويلعب منتخب فرنسا ضد كرواتيا ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، يومي 20 و23 مارس.

وتولى ديشان تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.

وقاد ديشان منتخب فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم توج بالمونديال في 2018 في روسيا، ووصل لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وفي منتصف مسيرته مع فرنسا قاد الديوك للتتويج ببطولة دوري كأس الأمم الأوروبية عام 2021.

وأيضا خسر نهائي يورو 2016 أمام البرتغال.

فرنسا كيليان مبابي
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