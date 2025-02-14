كريستيان فييري: التتش ملعب جميل.. والعالم كله سيشاهد الأهلي أمام ميسي

عبر كريستيان فييري أسطورة الكرة الإيطالية عن سعادته بزيارة مقر النادي الأهلي اليوم الخميس، على هامش استقبال النادي النسخة الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال فييري في تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي: "أنا سعيد للغاية. إنها المرة الأولى لي في مصر، لذا أنا سعيد للغاية لوجودي هنا في ملعب التتش الجميل، حيث يتدرب فريق الكرة، إنه حقًّا ملعب رائع".

وأضاف "أعتقد أن النسخة القادمة لبطولة كأس العالم للأندية مهمة للغاية، هناك 32 فريقا مشاركون من مختلف أنحاء العالم، وجميع الأندية الكبرى ستشارك في هذه البطولة الضخمة، بمشاركة أهم الفرق في العالم، وسيكون هناك الكثير من المباريات، وبالتأكيد الملاعب سوف تكون ممتلئة بالجمهور، مما يزيد الأمر إثارة وندية".

وواصل "البطولة ستستضيفها أمريكا وهناك استعدادات قوية لتنظيم هذا الحدث الكبير، لذا أتوقع أنها سوف تكون بطولة مذهلة، وستكون الأجواء متوهجة كالكهرباء".

وعن زيارته لمصر قال كريستيان فييري: "لقد وصلت القاهرة مساء الأربعاء، ولمست شغف وحب الناس هنا بكرة القدم، تمامًا مثلما يحدث في جميع أنحاء العالم، فالناس مهووسون بكرة القدم".

وأكمل "لذا عندما ينظم فيفا بطولة بهذا الحجم فإن جميع المشجعين سيصابون بالجنون، وذلك يجعل جميع الأندية بالعالم تتمنى المشاركة في بطولة بهذا الحجم، ونفس الأمر بالنسبة للجماهير في كل العالم تتمني رؤية فريقها في هذا الحدث الضخم".

وأوضح "الأهلي سيمثل مصر ويخوض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي، وأظن أن كل الجمهور هنا سيشاهد هذه المباراة، ومصر كلها ستكون خلف الأهلي، أعتقد أنه أمر مهم للغاية، لأن اسم الأهلي سيتردد في جميع أنحاء العالم".

وتابع نجم الكرة الإيطالية "أعتقد أنه أمر مذهل لأنها أول بطولة للأندية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الحجم من المشاركات، والأهلي حاضر في المباراة الافتتاحية مع إنتر ميامي بقيادة ميسي، الذي يعد احد أهم أساطير كرة القدم في العالم، وكما تعلمون يقول الناس إنه الأفضل على الإطلاق".

وأضاف "كلما لعب ميسي يشاهده العالم كله ويستمتع بلمساته وأدائه، وعندما يخوض الأهلي أول مباراة أمام ميسي ورفاقه أعتقد أن العالم كله سيشاهد تلك المباراة، وسيكون الأمر مهمًّا جدًّا".

وأكمل "أعتقد من الناحية الاجتماعية، كما تعلمون، ستكون بطولة كبيرة وحجم المشاهدة سيكون بأعداد ضخمة للغاية سواء في الملاعب أو أمام الشاشات، وبالتأكيد سيحظى الأهلي بالمشاهدة الأضخم، لأنه يخوض المباراة الافتتاحية، وهو أمر مهم للغاية للكرة القدم المصرية بشكل عام".

وشدد "أعتقد أن مجرد مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها القادمة يعد أمرًا مهمًّا جدًّا لكرة القدم المصرية، ويجعلها تسير في اتجاه جيد، وأعتقد أنه من المهم فقط المشاركة، وإن كانت كل الفرق تريد الفوز بالمباريات، دعنا نرى ما سيحدث، لكن مجرد المشاركة واللعب في بطولة بحجم كأس العالم للأندية أمر مهم للغاية، وكما قلت الأهلي موجود مع ضربة البداية مما يجعله محط أنظار العالم أجمع".

وواصل "أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يسلكه، لذا ينظمون البطولة بمشاركة ٣٢ فريقًا، وفي أفضل مكان بأمريكا المكتظة بالعديد والعديد من الملاعب الكبيرة، لذا أعتقد أن النسخة الأولى للبطولة ستكون مذهلة".

واختتم "أعتقد أن عالم كرة القدم الإفريقي لم يفز بما ينبغي من البطولات، فالقارة الإفريقية تضم فرقًا كبيرة، وهناك الكثير من اللاعبين الأفارقة الجيدين للغاية في جميع أنحاء العالم. وأعتقد أنه من المهم للفرق الإفريقية أن تلعب هذه البطولات وتحتك بأكبر وأعرق الفرق حول العالم، هذا الأمر مفيد جدًّا لكرة القدم الإفريقية".