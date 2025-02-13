إسلام عادل يخوض فترة معايشة في نوتنجهام فورست

الخميس، 13 فبراير 2025 - 23:42

كتب : إسلام أحمد

إسلام عادل

يتواجد إسلام عادل المدير الرياضي لنادي لافيينا حاليا في نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي.

يأتي ذلك لقضاء فترة معايشة فنية وإدارية لمدة أسبوعين، وذلك بهدف اكتساب مزيد من الخبرات الأوروبية في مجالي التدريب والإدارة.

ويسعى عادل لاكتساب العديد من الخبرات من خلال الاحتكاك والمشاركة والمعايشة في أكبر الأندية الأوروبية، استعدادا لنقلها على أرض الواقع في عمله بنادي لافيينا بدوري المحترفين.

ويتولى عادل منصب المدير الرياضي لنادي لافيينا.

كما سبق له العمل كمدير الكرة في نادي مصر للمقاصة، ومدير أكاديميات نادي وادي دجلة.

أما مسيرته الكروية فقد بدأها في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ولعب للمنتخب المصري الأولمبي تحت 23 عاما.

كما مثل عدة أندية مصرية أبرزها الأهلي ووادي دجلة ومصر للمقاصة والإنتاج الحربي وحرس الحدود، كما خاض تجربة احترافية في الدوري السعودي.

إسلام عادل نوتنجهام فورست لافيينا
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