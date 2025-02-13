تقرير: أهلي جدة يكثف مفاوضاته لضم فينيسيوس.. والبرازيلي يبلغ مدريد بمطالبه المادية

لا تزال مسألة انتقال فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد إلى الدوري السعودي معلقة بالعديد من الخطوات من مختلف الأطراف.

وبحسب خوسيه فيليكس دياز صحفي ماركا، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة بين وكيل فينيسيوس وممثلي الأهلي وأن اجتماع في أوروبا سيحسم الأمور.

على الجانب الآخر كشفت شبكة ESPN أن وكلاء فينيسيوس أبلغوا ريال مدريد بالمبلغ الذي يريده من أجل تجديد عقده.

وبينما رفض المصدر الكشف للشبكة عن قيمة الراتب، إلا أنه ذكر أنه سيكون أعلى من راتب كيليان مبابي وجود بيلينجهام.

ويأمل الوكلاء في عقد اجتماع قريب مع النادي لمناقشة هذه المسألة.

وكان النجم البرازيلي تلقى عدة عروض سعودية خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب شبكة ذا أثليتك تواصل الأهلي السعودي مع وكلاء فينيسيوس في ديسمبر الماضي لإجراء محادثات جديدة حول مستقبله، وبعثوا رسالة طمأنينه أنهم مازالوا مهتمين بجعله أغلى لاعب في العالم.

وذكرت ذا أثليتك أن الأهلي السعودي أوضح لوكلاء فينيسيوس أنهم سيعودون مجددا في الصيف وذلك بعد اجتماع وجها لوجه في لندن أغسطس الماضي.

ويرتبط فينيسيوس بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى 2027.

وصرح فينيسيوس جونيور بعد فوزه بجائزة ذا بيست أفضل لاعب في العالم المقدمة من فيفا، أنه يود البقاء في ريال مدريد مدى الحياة.

وتوج فينيسيوس مع ريال مدريد ببطولتين لدوري أبطال أوروبا ومثلهما لكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وبطولة إنتركونتننتال ولكأس إسبانيا و3 بطولات لكأس السوبر الإسباني.