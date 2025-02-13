تقرير: أهلي جدة يكثف مفاوضاته لضم فينيسيوس.. والبرازيلي يبلغ مدريد بمطالبه المادية

الخميس، 13 فبراير 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

مانشستر ستيي - ريال مدريد - فينيسيوس

لا تزال مسألة انتقال فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد إلى الدوري السعودي معلقة بالعديد من الخطوات من مختلف الأطراف.

وبحسب خوسيه فيليكس دياز صحفي ماركا، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة بين وكيل فينيسيوس وممثلي الأهلي وأن اجتماع في أوروبا سيحسم الأمور.

على الجانب الآخر كشفت شبكة ESPN أن وكلاء فينيسيوس أبلغوا ريال مدريد بالمبلغ الذي يريده من أجل تجديد عقده.

أخبار متعلقة:
كورتوا: لافتة جماهير سيتي؟ لا أعرف ما إذا كان فينيسيوس يفهم اللغة الإنجليزية فينيسيوس يعلق على لافتة جماهير مانشستر سيتي قبل المباراة مدرب أهلي جدة يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس مؤتمر أنشيلوتي: حكام إنجلترا أفضل من إسبانيا.. وموقف فينيسيوس وبيلينجهام ضد ليجانيس

وبينما رفض المصدر الكشف للشبكة عن قيمة الراتب، إلا أنه ذكر أنه سيكون أعلى من راتب كيليان مبابي وجود بيلينجهام.

ويأمل الوكلاء في عقد اجتماع قريب مع النادي لمناقشة هذه المسألة.

وكان النجم البرازيلي تلقى عدة عروض سعودية خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب شبكة ذا أثليتك تواصل الأهلي السعودي مع وكلاء فينيسيوس في ديسمبر الماضي لإجراء محادثات جديدة حول مستقبله، وبعثوا رسالة طمأنينه أنهم مازالوا مهتمين بجعله أغلى لاعب في العالم.

وذكرت ذا أثليتك أن الأهلي السعودي أوضح لوكلاء فينيسيوس أنهم سيعودون مجددا في الصيف وذلك بعد اجتماع وجها لوجه في لندن أغسطس الماضي.

ويرتبط فينيسيوس بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى 2027.

وصرح فينيسيوس جونيور بعد فوزه بجائزة ذا بيست أفضل لاعب في العالم المقدمة من فيفا، أنه يود البقاء في ريال مدريد مدى الحياة.

وتوج فينيسيوس مع ريال مدريد ببطولتين لدوري أبطال أوروبا ومثلهما لكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وبطولة إنتركونتننتال ولكأس إسبانيا و3 بطولات لكأس السوبر الإسباني.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
الخامس - برشلونة يجدد تعاقده مع كوبارسي حتى 2029 الاتحاد الإسباني يعلن مواعيد نصف نهائي كأس الملك موندو ديبورتيفو: رفض استئناف راؤول أسينسيو لنشره فيديو مخل رئيس بيتيس التنفيذي يتحدث عن احتمالية بقاء أنتوني بشكل دائم سبورت: برشلونة سيتحرك لتمديد عقد رافينيا شيرينجيتو: أليكساندر إيزاك سيكون هدف برشلونة الرئيسي في الصيف ماركا: برشلونة قد يعود لكامب نو قبل نهاية الموسم ولكن بسعة محدودة سبورت: أخبار جيدة لبرشلونة بشأن إصابة أراوخو
أخر الأخبار
وكيل بيسيرو: الزمالك هو المشروع الذي أراده.. وهذا سر سعادته بعبد الله السعيد 2 ساعة | الدوري المصري
بعد طول غياب.. الكشف عن موعد عودة مبابي إلى منتخب فرنسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كريستيان فييري: التتش ملعب جميل.. والعالم كله سيشاهد الأهلي أمام ميسي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بيسيرو يصل القاهرة تمهيدا لتدريب الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
إسلام عادل يخوض فترة معايشة في نوتنجهام فورست 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يبلغ جروس بقرار رحيله.. وجلسة جديدة لإنهاء التعاقد وديا 3 ساعة | الكرة المصرية
وكيل حمد إبراهيم لـ في الجول: لا توجد مستحقات متأخرة لدى الإسماعيلي 3 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: أهلي جدة يكثف مفاوضاته لضم فينيسيوس.. والبرازيلي يبلغ مدريد بمطالبه المادية 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 2 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 3 خبر في الجول - ميشالاك يبلغ الزمالك بفسخ تعاقده.. وشكوى في فيفا 4 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية