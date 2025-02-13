كرة نسائية - الأهلي يعزز صفوفه بصفقة فلسطينية

الخميس، 13 فبراير 2025 - 22:51

كتب : محمود حمدي

فريق الأهلي سيدات

عزز فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي صفوفه بالتعاقد مع الفلسطينية سيرين غطاس.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، تعاقده مع سيرين غطاس لتدعيم صفوف فريق الكرة النسائية.

وأوضح الأهلي أن شادي محمد مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي أتم إجراءات التعاقد مع اللاعبة الفلسطينية لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح شادي أن اللاعبة وقعت على عقود انضمامها للفريق لمدة موسم ونصف الموسم، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقيد اللاعبة في قائمة الفريق.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏نشبای በዱት الأهلي يتعاقد مع سيرین غطاس لتدعيم کرة» القدم (<النسائية>> شادي محمد مدير جہازكرة القدم النسائية بالنادي، أعلن التعاقد مع اللاعبة الفلسطينية سيرين غطاس؛ لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. وأوضح شادي أن اللاعبة وقعت على عقود انضمامها للفريق لمدة موسم ونصف ،للوسم وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقيد اللاعبة في قائمة .الفريق. ညိ anc etisalat FABMISR Ligton HELIX ALMARASEM @GLC PROMETEON CocaCola‏'‏‏

ويشارك الأهلي للمرة الأولى في مسابقة دوري الكرة النسائية بداية من الموسم الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري السيدات برصيد 46 نقطة.

بينما يتصدر نادي مسار جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات برصيد 47 نقطة بعد مرور 16 جولة.

الأهلي سيدات الكرة النسائية
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