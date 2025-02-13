4×2.. دوران ينفجر أمام أهلي جدة ويقود النصر لحسم كلاسيكو السعودية

واصل الكولومبي جون دوران مهاجم النصر مستوياته الرائعة وقاد فريقه لحسم مباراة الكلاسيكو أمام أهلي جدة.

وفاز النصر على أهلي جدة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 20 من الدوري السعودي.

وسجل أهداف النصر: جون دوران (هدفين) في الدقيقتين 32و88 وأيمن يحيى في الدقيقة 81.

فيما سجل إيفان توني في الدقيقة 79 وسميحان النابت 8+90 هدفي نادي أهلي جدة.

الفرنسي محمد سيماكان مدافع النصر تعرض للبطاقة الحمراء نتيجة ضرب بدون كرة لإيفان توني لاعب الأهلي في الدقيقة 4 من المباراة.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 44 نقطة في المركز الثالث فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 38 نقطة في المركز الخامس.

جون دوران سجل هدفين للنصر ليصل إلى 4 أهداف خلال مباراتين في المسابقة

دوران صاحب الـ20 عاما هو أغلى صفقة انتقال في الميركاتو الشتوي بعد انضمامه من أستون فيلا مقابل 77 مليون يورو

كريستيانو رونالدو شارك مع النصر منذ بداية المباراة وتم استبداله في الدقيقة 76.

في المقابل وصل إيفان توني مهاجم أهلي جدة هدفه الـ15 بشكل عام والعاشر في الدوري السعودي هذا الموسم.

video:1