نقطة لا تغير شيئا.. إنبي يتعادل مع الاتحاد في 90+13

الخميس، 13 فبراير 2025 - 21:23

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

تقاسم إنبي والاتحاد السكندري نقاط المباراة الأخيرة من الجولة 13 للدوري المصري الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب.

سجل هدف الاتحاد كريم الديب، فيما سجل أحمد أمين قفة هدف إنبي في الدقيقة 90+13.

ولم يتغير ترتيب الفريقين في جدول الدوري، فظل الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

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فيما ظل إنبي في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن مودرن سبورت.

وصف المباراة

أطلق مورو ساليفو تصويبة قوية علت العارضة بقليل في الدقيقة 6.

وبعد 4 دقائق أهدر هشام عادل بغرابة فرصة التقدم بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وارتطمت تسديدة سمير فكري بالقائم الأيسر لإنبي في الدقيقة 22.

وهدد مصطفى شكشك مرمى الاتحاد لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 36.

شوط أول انتهى سلبيا، وفي الشوط الثاني تحصل هشام عادل على ركلة جزاء للاتحاد.

انتظر الحكم قرار تقنية الفيديو التي أيدت قراره وانبرى كريم الديب للركلة وسددها في الشباك متقدما في الدقيقة 52 لزعيم الثغر.

في الدقائق الأخيرة بدأ إنبي الضغط أكثر من أجل خطف فرصة التعادل.

وتصدى صبحي سليمان لرأسية قفة في الدقيقة 78.

ومرت تصويبة محمد شريف بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 90+5.

وطالب لاعبو إنبي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 90+7 لصالح قفة، وبعد 3 دقائق من مراجعة تقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 90+13 سجل قفة ركلة جزاء بتسديدة أرضية قوية على يمين مرت من تحت يد الحارس لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

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