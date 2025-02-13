ميشالاك يغادر القاهرة بعد فسخ عقده مع الزمالك

الخميس، 13 فبراير 2025 - 21:19

كتب : FilGoal

كونراد ميشالاك لاعب الزمالك

غادر البولندي كونراد ميشالاك القاهرة بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك.

وأرسل البولندي كونراد ميشالاك خطابا رسميا إلى نادي الزمالك يوم الأحد الماضي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وشدد محمد عبد الهادي الجهني رئيس نادي أحد أنه سيتقدم بشكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب فسخ عقد كونراد ميشالاك.

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وكان ميشالاك قد منح الزمالك مهلة من أجل دفع مستحقاته المالية المتأخرة والتي تقدر بما يقارب من 770 ألف دولار.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب قد أبلغ نادي الزمالك في خطابه بقراره بفسخ التعاقد بعد انتهاء مهلة الـ 15 يوما التي منحها للنادي وفقا للفترة القانونية.

وأبلغ ميشالاك نادي الزمالك بالاتجاه إلى التقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية.

وكان كونراد ميشالاك قد رفض عرض الزمالك بالحصول على 450 ألف دولار مقابل إنهاء إعارته والعودة لناديه أحد السعودي وتمسك بالحصول على كامل عقده.

ميشالاك يلعب في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري معارا من أحد السعودي.

ولعب ميشالاك 14 مباراة بقميص الزمالك وصنع هدفين.

وقرر كريستان جروس المدير الفني للزمالك استبعاد ميشالاك من التدريبات الجماعية لفريقه خلال الأيام الماضية. ولم يدخل قائمة الفريق في مباراة بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 13 من الدوري المصري.

كونراد ميشالاك الزمالك الدوري المصري
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