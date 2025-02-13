أرسنال يعلن تفاصيل إصابة هافيرتز.. ومدة غيابه

أعلن نادي أرسنال تفاصيل إصابة ومدة غياب لاعبه الألماني كاي هافيرتز.

كاي هافيرتز النادي : أرسنال أرسنال

وكشف أرسنال في بيان رسمي عن إصابة هافيرتز في أوتار الركبة خلال حصة تدريبية في دبي الأسبوع الماضي.

وأوضح أرسنال أن الإصابة ستتطلب إجراء عملية جراحية، ستتم في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن بعد الجراحة مباشرة، سيبدأ كاي هافيرتز برنامج التعافي وإعادة التأهيل، والذي من المتوقع أن يمتد إلى الاستعدادات قبل الموسم المقبل.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال معسكر الفريق التدريبي المقام في دبي خلال الفترة الحالية.

بإصابة هافيترز يكون أرسنال حاليا لا يملك أي لاعب يمكنه اللعب في مركز رأس الحربة الصريح لينضم إلى جابرييل جيسوس الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب حتى نهاية الموسم.

وانضم هايفرتز لقائمة إصابات أرسنال والتي تضم أيضا كل من جيسوس وبوكايو ساكا وبن وايت وجابرييل مارتينيلي وتومياسو.

وشارك هافيرتز في 34 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم سجل 15 هدفا وصنع 5 آخرين.